Vasco Rossi e Laura Schmidt/ Un amore che dura da 32 anni: "Ecco quando ho capito che lei era la donna per me"

Vasco Rossi e Laura Schmidt, 32 anni per la coppia e non senza difficoltà. Lui confessa: "Ecco quando ho capito che lei era la donna della mia vita"

14 agosto 2018 Anna Montesano

Vasco Rossi e Laura Schmidt: un amore che dura da 32 anni. La prima volta che si sono incontrati, il cantante aveva 32 anni, lei 17. Da poco Vasco aveva scoperto di avere due figli con due donne diverse. «Ad agosto sono stato con una ragazza e a settembre con l’altra. - racconta il cantante ai microfoni di Vanity Fair - Con la seconda, Gabriella, avevamo avuto una storia che era durata due anni. Mentre la prima l’avevo vista una sola notte. Si presentò un giorno a casa mia. Era incinta. Pensai che fosse una matta e la buttai fuori di casa. Dopo il parto venne a Zocca, a girare col passeggino, forse per provocare la mia mamma. Poi mi fece chiamare dall’avvocato. Mi chiesero di fare il test di paternità e io accettai subito perché se davvero si trattava di mio figlio ero il primo a volerlo riconoscere».

"ECCO DA COSA HO CAPITO CHE ERA LA DONNA PER ME"

È soprattutto per questo che Vasco non ha allora alcuna intenzione di impegnarsi in una relazione seria, anche quando di fronte gli si pone una "stronzetta bionda", come lui la definisce nel corso dell'intervista, che fa davvero colpo su di lui. «Volevo chiuderla lì - ha ammesso il cantante, dopo una notte trascorsa con Laura - non avevo tempo per una storia seria. Così, una notte, l’ho buttata fuori». Lei, però, invece di andarsene, si mette a sedere sulla sua valigia di fronte alla porta. «È rimasta lì fino alle sette del mattino." Vasco Rossi allora ammette: «Sa quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia».

