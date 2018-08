Wanda Nara "fa fuori" Melissa Satta a Tiki Taka / "Contenta di iniziare a lavorare con Mediaset!"

Wanda Nara opinionista di Tiki Taka nella nuova stagione. La moglie di Mauro Icardi: "Contenta di iniziare questo nuovo percorso lavorativo con Mediaset"

14 agosto 2018 Anna Montesano

Wanda Nara

Pierluigi Pardo è pronto ad esibire un nuovo asso nella sua nota trasmissione calcistica Tiki Taka. Infatti, tra le presenze femminili della nuova edizione, il conduttore potrà contare su di una nuova e di vero impatto. Stiamo parlando di Wanda Nara. Moglie ed agente dell'attaccante e bomber dell'Inter Mauro Icardi, l’argentina negli anni ha fatto parlare molto di sè sia dal punto di vista privato che professionale. Sicuramente ciò che più ha fatto discutere è il triangolo amoroso con Maxi Lopez e Mauro Icardi: ricordiamo che i due erano grandi amici ma la Nara lasciò Lopez (dal quale ha avuto due figli) proprio per Icardi. Wanda, negli anni, ha sicuramente fatto discutere anche per le sue forme provocanti e per gli scatti hot che hanno spesso infiammato il web.

IL RINGRAZIAMENTO DI WANDA NARA

Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto di lei: “Non ha peli sulla lingua, è un foglio bianco, dice quello che pensa e questo funziona“. Il giornalista, come sottolinea il portale Davidemaggio, ha rivelato che l’impegno di Wanda sarà annuale e che la donna ha voglia di farsi strada in Italia non solo come “moglie di”. Tiki Taka 2018/2019 partirà lunedì 3 settembre e potrà avvalersi anche della presenza di Ciccio Graziani. E sui social non è mancato il commento-ringraziamento della Nara: "Voglio ringraziare il direttore Alberto Brandi per le belle parole stese. Sono contenta di iniziare questo nuovo percorso lavorativo con Mediaset !!! E un ringraziamento anche a tutto lo staff che mi hanno accolta con tanto amore".

