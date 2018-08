AMERICAN GRAFFITI/ Su Rete 4 il film con Richard Dreyfuss (oggi, 15 agosto 2018)

American Graffiti, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Richard Dreyfuss e Ron Howard, alla regia George Lucas. La trama del film nel dettaglio.

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST RON HOWARD

American Graffiti, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 23,30. Notturno intriso di storia del cinema americano, questa pellicola è ritenuta fondamentale nella storia del cinema contemporaneo e di tutti i tempi. Uscito nelle sale nel 1973, 'American graffiti' fu prodotto dall'azienda Universal Pictures e la direzione fu affidata a George Lucas. Nel cast ricordiamo soprattutto il protagonista, Richard Dreyfuss, nel 1978 vincitore del premio Oscar e del David di Donatello (come miglior attore straniero) con il film 'Goodbye amore mio!'. Assieme a Dreyfuss il giovane Ron Howard, in quegli anni ancora preso dal suo personaggio di Richie Cunningham nel telefilm, tra l'altro assolutamente in tema con il nostro lungometraggio, 'Happy days'. Da quel momento alla decisione di divenire a sua volta regista il tempo è stato breve ma i successi non sono mai mancati, un grande talento del cinema americano. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN GRAFFITI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

'American graffiti' inizia raccontando la storia dell'utlima notte di quattro amici pronti a lasciare la propria città per intraprendere la carriera studentesca all'intenro del college. Curt Henderson, Steve Bolander, John Milner e Terry Fields si ritrovano nel parcheggio di un drive-in riconosciuto come punto di ritrovo ufficiale dagli adolescenti della loro città. Ognuno di loro affronta diversamente il college, l'abbandono della propria abitazione, la nuova vita. Chi ha timori di non potercela fare, chi non vuole lasciare la propria ragazza a casa da sola, chi invece è eccitato dall'idea di vivere la propria maturità in crescita con l'occasione di vivere il college come rito iniziatico. Ognuno ha le sue paure, certezze, timori, fiducie. Inizia così il racconto di una notte che rimarrà memorabile nella memoria di ognuno di loro, chi riceverà amore inaspettato, chi si troverà invece in una situazione imbarazzante accogliendo una ragazzina minorenne che minaccia di denunciare John, colui che guida la macchina, se non le farà trascorrere una notte da 'donna grande', chi invece vive le ore precedenti il nuovo inizio in solitudine, eppure alla fine le storie s'intrecciano, si ritrovano. Tanta tensione per Curt il quale, mentre ricerca una bionda bellissima e misteriosa, incappa nella band dei Pharaohs con grave rischio di essere malmenato ma non vogliamo anticiparvi nulla, 'American graffiti' vi attende.

