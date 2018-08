Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme? / Foto, beccati insieme a cena: la testimonianza di un fan

15 agosto 2018 Anna Montesano

Cosa c'è davvero tra Veronica Peparini e Andreas Muller? Sono ormai giorni che si parla del possibile flirt nato tra il ballerino di Amici, vincitore dell'edizione 2017, e la maestra di danza che nella scuola lo ha sempre sostenuto. Solo qualche tempo fa, per la precisione lo scorso luglio, Andreas Muller aveva annunciato la fine della sua relazione con la fidanzata storica Maria Elena Gasparini. Lo aveva fatto attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram senza però spiegare i i motivi della separazione. Stando però alle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime settimane, Andrea potrebbe aver ritrovato l'amore proprio grazie a colei che, ad Amici, è stata la sua insegnate.

LA TESTIMONIANZA DI UN FAN

A dare la notizia in esclusiva è stata la pagina Very Inutil People la quale ha pubblicato delle immagini dei due in atteggiamenti confidenziali. Immagini che vanno ad affiancarsi a quelle già trapelate alcuni giorni fa. Sulla pagina Instagram si legge: "Veronica Peparini e Andreas Muller avvistati insieme martedì sera a Pescara da una nostra follower spiona. "Erano da soli, sembravano una coppia. Quando ci siamo avvicinate per chiedere una foto Veronica è scappata e Andreas mi ha preso il cellulare, e credo che abbia fatto un selfie mosso di proposito." Insomma, pare proprio che tra i due ci sia del tenero, anche perché finora né il ballerino né l'insegnante ha smentito il gossip sulla loro presunta storia d'amore. I fan, intanto, sono in trepida attesa della loro conferma.

