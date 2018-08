BELEN RODRIGUEZ TRADISCE ANDREA IANNONE?/ Beccata in discoteca mentre "palpa" un altro ragazzo

Belen Rodriguez beccata in discoteca mentre tocca le parti intime di un altro ragazzo. La risposta di Iannone non si è fatta attendere: "È un nostro amico gay".

15 agosto 2018 Rossella Pastore

Belen Rodriguez nel video incriminato

È virale il video in cui Belen Rodriguez, nota showgirl e soubrette argentina, tocca le parti intime di un ragazzo in discoteca. Nel video in questione, Belen allunga le mani su uno sconosciuto che non ha niente a che vedere con Andrea Iannone. Ed è proprio il suo fidanzato che su Instagram placa i gossip: nessun tradimento, si tratta di uno "solo" di uno scherzo tra amici. "Ma la tua fidanzata che tocca le parti intime a uno?", commenta una follower di Iannone sotto la sua ultima foto. "È un nostro amico gay!", rimbecca il motociclista. Qualcuno gli sconsiglia di rispondere: "Hai ragione, ogni tanto prende anche me l'uso della tastiera". Nessuna relazione clandestina, dunque.

I gossip che li vorrebbero in crisi vanno avanti da almeno un anno. Da buon centauro, Iannone è bravo a frenare: "nessun litigio" replica alle malelingue. Belen ha la stessa prontezza, e a chi le chiede conto della sua relazione, risponde più o meno così: "Andrea mi vuole bene, prima di amarmi". Le basi sono solide: anche in caso di battibecchi, non volerebbero parole. "Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così. È un puro, poi è anche completamente matto. Del resto a me quelli normali non piacciono. Non ce la faccio, resto sempre incastrata nel mio cliché". Alla Gazzetta dello Sport parla anche dell'ipotesi bambini: "Se fosse il momento giusto sarei già incinta. Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene".

