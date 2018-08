BELLA DOLCE BABY SITTER/ Su Rai 2 il film con India Eisley (oggi, 15 agosto 2018)

Bella dolce baby sitter, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: India Eisley e Cam Gigandet alla regia Nancy Leopardi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Bella dolce baby sitter, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 14,00. Il ferragosto di Rai 2 si tinge di thriller grazie ad una pellicola di pochi anni fa, del 2014, un prodotto rivolto ad un target tipicamente televisivo, quindi con regia meditata e tempi simili ad un telefilm. Il film è diretto dalla regista con natali in New Jersey, a Trenton, Nancy Leopardi, una cineasta di età giovane ma con ottime chance per lasciare diverse impronte nel cinema in genere. Il pubblico televisivo, soprattutto americano, conosce molto bene la sua attitudine per questa forma di moderna cinematografia. La ricordiamo per altre pellicole come 'Lethal Seduction' del 2015, oppure 'Literally, Right Before Aaron', tutti film nati per gli Stati Uniti, solitamente distribuiti nei circuiti nordamericani, Canada incluso. 'Bella dolce Baby sitter' fu il primo dei film della Leopardi tradotto in lingua italiana ed immesso nel circuito televisivo, una pellicola interessante, dalla buona suspense, piacevole nel brivido e nell'azione sviluppata dalla trama. Nel cast del film troviamo l'attrice statunitense India Eisley, eroina adolescenziale grazie alla sua parte nel teen-serial 'La vita segreta di una teenager americana', cinque stagioni di successo trasmesse anche in Italia. Assieme alla giovane Eisley troviamo anche l'attore Cam Gigandet, a sua volta eroe del pubblico giovanile per le sue parti sia nella serie 'O.C.' che nella saga 'Twilight', una sorta di James Dean post-litteram. Nel ruolo della madre, l'attrice, anch'essa americana, Laura Allen, bella e in fase di sviluppo di carriera, attualmente la sua filmografia non presenta pellicole di grande successo ma il talento c'è, occorre solo il tempo per ricevere una chiamata importante. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

Il film si concentra su una classica famiglia borghese americana, in particolare su Linda che è una bella donna decisamente realizzata, nel pieno dei suoi anni, madre di Chloe, bambina che adora assieme al marito, una vita tranquilla nella provincia U.S.A. dove il Grande Sogno brilla per coloro che sanno inseguirlo. Tutto procede apparentemente bene sino al giorno in cui la coppia decide di assumere una baby sitter che aiuti Linda nella gestione della piccola, adorabile, Chloe. La baby sitter si rivela dall'inizio come una ragazza amabile, gentile, educata, teen-ager ma già dotata di grande maturità, bravissima nello stare accanto alla bambina di Linda, preparata dal punto di vista pedagogico. Chloe la adora come del resto tutta la famiglia. Sotto il bel visino della ragazza si cela una doppia personalità diabolica, Heather non è ciò che appariva dall'inizio e, come un tarlo nell'armadio, dopo essersi introdotta nella vita della famiglia di Linda, inizia a compiere la sua strategia corrosiva. I primi a farne le spese saranno proprio Linda ed il marito come coppia. Heather provoca l'uomo, Linda si scatena in una folle ma giusta gelosia, la loro unione cede sotto i colpi mefistofelici della baby sitter, ma il suo obbiettivo è un altro, è Chloe ma a quel punto Linda diverrà tigre in casa sua.

