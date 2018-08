CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni 15 agosto 2018: Casey nel mirino di un criminale

Chicago Fire 5 anticipazioni del 15 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Casey scompare dalla Caserma e l'Intelligence è costretta ad intervenire per salvarlo.

Chicago Fire 5, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO FIRE 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà due nuovi episodi di Chicago Fire 5, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Giorni difficili" e "Un cadavere nel seminterrato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: dopo aver scoperto che il padre di Louie vuole riprenderselo, Matt (Jesse Spencer) e Dawson (Monica Raymund) cercano una via d'uscita con l'assistente sociale. Intanto, Jeff (Jeff Hephner) informa Severide (Taylor Kinney) che è risultato compatibile con una paziente che ha bisogno di midollo osseo. Su richiesta di Dawson e Matt, i servizi sociali richiedono al presunto padre di Louie di dimostrare di essere il vero genitore del bambino. L'esito è positivo e Gabriela e Casey devono pensare a come agire per non perdere l'affidamento del piccolo. Intanto, Severide continua le pratiche collegate alla donazione e nomina Stella (Miranda Rae Mayo) come suo contatto d'emergenza. Una serata al Molly e la tensione per l'intervento spinge però il Tenente a bere più del dovuto. Dopo aver cercato di non incontrare i genitori di Anna, Severide si ritrova nella stanza d'ospedale con il padre della ragazza in lacrime e commosso per il suo gesto. Casey e Gabriela incontrano invece Andre (Charles Brice) e scoprono che è stato informato di Louie solo poche settimane prima. Quella sera, Jeff riferisce a Severide che i medici hanno dovuto interrompere le cure per prepararla all'operazione e che la donazione viene quindi interrotta. La brutta notizia convince Severide a trascorrere la notte a bere ed a non presentarsi al lavoro. Ore dopo, Gabriela e Casey rimangono delusi nel vedere che il padre di Louie non si è presentato all'incontro. Quella sera, la Caserma interviene per un incidente fra due auto, fra cui una è quella di Severide. Del Tenente tuttavia nessuna traccia: viene ritrovato dall'Intelligence nel suo appartamento.



Dopo due giorni in prigione, Severide ritorna al lavoro e scopre che Anna (Charlotte Sullivan) può di nuovo sottoporsi al trapianto. Subito dopo interviene con il resto della squadra nell'incendio di una palazzina per salvare una ragazza. E' costretto però a lanciarsi dalla finestra prima che l'esplosione lo travolga. Dopo il trasporto d'urgenza al Med, la squadra viene informata che la caduta non ha provocato una paralisi a Severide, mentre Andres si presenta in Caserma per dare la sua versione dei fatti sull'assenza: deve partire in missione per l'Afghanistan ed ha deciso di rinunciare ai suoi diritti come padre. Al suo risveglio, Severide scopre che l'incidente subito gli impedisce di donare il midollo ad Anna. Solo grazie all'incontro con Gabriela realizza però che la decisione è stata dell'ospedale, a causa del possibile dolore che potrebbe avvertire con l'epidurale. Severide decide quindi di sottoporsi all'intervento senza anestesia, consapevole della sofferenza del trattamento. Nel frattempo, Gabriela decide di far vedere Louie ad Andres, che in seguito comunica di aver ottenuto il trasferimento in città e di volersi battere per la sua custodia. Prima di avviare la causa contro Andres, Gabriela decide di rinunciare a Louie per il suo bene.

ANTICIPAZIONI DEL 15 AGOSTO 2018, EPISODO 11 "GIORNI DIFFICILI"

In seguito all'addio a Louie, sia Gabriela che Matt dovranno affrontare i rispettivi demoni per riuscire ad arginare le ferite. Per Dawson si tratterà di affrontare la chiamata di una donna che non sapeva di essere incinta e la furia del padre. Casey invece prende una decisione last minute per salvare la vita a due persone in seguito ad una chiamata e poi scompare nel nulla. Nel frattempo, Severide si trova di fronte ad un bivio: stare con Stella oppure con Anna?

ANTICIPAZIONI DEL 15 AGOSTO 2018, EPISODIO 12 "UN CADAVERE NEL SEMINTERRATO"

Una chiamata per la Caserma 51 si trasforma in una possibile tragedia quando un criminale fugge e ritorna in città per uccidere Casey. L'Intelligence è costretta ad intervenire per catturare il fuggitivo, mentre Brett ed Antonio affrontano la prima crisi della loro relazione. L'ex moglie di Antonio ritorna infatti nella vita di quest'ultimo, spingendo Brett a chiedersi se il compagno sia davvero pronto per una nuova relazione. Nel frattempo, Casey decide di dare a Dawson l'anello di fidanzamento, mentre un amico del padre di Severide raggiunge la Caserma con chiare intenzioni.

