COCONUDA VS STEFANO GABBANA/ Fabio Esposito non è un vip? A Temptation Island "emeriti sconosciuti"

È scontro social tra Fabio Esposito (Coconuda) e Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). Il litigio è aavvenuto sul profilo Instagram di Trash Italiano.

15 agosto 2018 Rossella Pastore

Stefano Gabbana

"Ma chi sarebbero questi vip? A parte Valeria Marini e Stefano Bettarini, chi sono questi emeriti sconosciuti? Io sono veramente antico, non conosco nessuno. Mah". Stefano Gabbana, 1/2 di Dolce & Gabbana, critica aspramente la scelta del cast di Temptation Island. I vip, di fatto, non sarebbero tali: si tratta in maggioranza di ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, il dating show più famoso della tv che si presta alle dinamiche di "tira e molla". La lista di coppie, per inciso, è la seguente: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Tra questi, anche il nome di Fabio Esposito, manager e volto di Coconuda che non accetta provocazioni: "Caro Stefano o Domenico (ancora oggi non ricordo quale dei due tu sia), strano tu non mi conosca, ancora conservo il commento che avevi fatto sotto il mio marchio tempo fa con una stories. Succedeva una sera di luna caprese. Detto ciò, confermo che più o meno siamo tutti emeriti sconosciuti agli occhi del mondo. Pensa piuttosto a te che sono circa 30 anni che ancora oggi la gente si chiede chi sia Dolce e chi invece sia Gabbana, facendo ancora confusione. Eppure siete dei mostri sacri. P.S. Adoro quanto tu sia fan dei programmi di Maria De Filippi, da Uomini e Donne in poi… Ciao Dolce o Gabbana". Il litigio è avenuto a colpi di (hash)tag sul profilo Instagram Trash Italiano. Mai "location" fu più appropriata: anche Santonastaso, compagno di Gabbana, è intervenuto a difesa di Stefano: "No, ma già il nome Coconuda…". E ancora: "Le donne le offendi con quello che fai, fenomeno!".

