Cara Delevigne e Ashley Benson stanno insieme?/ Il bacio appassionato conferma il gossip: fan impazziti

15 agosto 2018 Valentina Gambino

Cara Delevigne e Ashley Benson stanno insieme? Le due attrici sono state beccate dai paparazzi mentre si scambiavano un appassionato bacio. Scopriamo a seguire, tutte le ultime notizie di gossip che stanno già sconvolgendo gli estimatori delle due bionde. Cara e Ashley potrebbero involontariamente avere confermato il chiacchiericcio di cronaca rosa che girava da mesi sul loro conto. Ed infatti, da qualche tempo di vocifera di una loro storia d’amore. Le immagini che stanno facendo massicciamente il giro della rete diventando virali, mostrano la famosa modella molto vicina alla bocca dell’attrice divenuta famosa per il ruolo di Hanna Marin in Pretty Little Liars, fino a darle un bacio. Negli scatti pubblicati sul web, si mostra anche il braccio della Delevigne sulle spalle dell’attrice. Questi piccoli quanto importanti dettagli, ufficializzerebbero la loro relazione d’amore. Le foto intanto, sono state scattate all’aeroporto di Heathrow, a Londra, proprio qualche ora fa. Le due popolari star, hanno deciso finalmente di poter vivere il loro amore alla luce del sole, mostrando rilassati sorrisi in volto in attesa di un taxi.

Cara Delevigne e Ashley Benson sono fidanzate

E così, se alcuni estimatori non vedevano l’ora di potere vedere Ashley Benson con Tyler Blackburn dovranno mettersi l’anima in pace perché a quanto pare ciò non accadrà, non adesso almeno. Il cuore dell’attrice infatti, sembra totalmente essere andato in dono a Cara Delevigne. In attesa del taxi inoltre, l’attrice ha abbracciato la sua fidanzata, mostrando il nuovo gesto d’amore pubblico. Oltre agli scatti pubblicati in rete, dalle dirette interessate non è arrivata alcuna conferma (ma nemmeno nessuna smentita). Il portale di HollywoodLife inoltre, ha notato che l’attrice di PLL, indossa una collana d’oro con la lettera “C”. Il gossip sulla presunta relazione d’amore tra le due è venuto fuori lo scorso aprile. Cara e Ashley infatti, erano state paparazzate mano nella mano a passeggio per New York. Proprio in quel periodo, stavano lavorando insieme al film dal titolo “Her Smell Together” che arriverà al cinema nel 2019.

