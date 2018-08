Carlo Conti, regalo di Maria De Filippi al figlio Matteo / "Lui non se ne separa mai": ecco cos'è!

Carlo Conti svela del regalo fatto da Maria De Filippi a suo figlio Matteo. "Si tratta di una scatola da pescatore. Lui lo conserva ancora gelosamente"

15 agosto 2018 Anna Montesano

Carlo Conti e Maria De Filippi

I volti noti dello spettacolo continuano a godersi la pausa estiva. Tra loro c'è anche Carlo Conti, che a settembre tornerà al timone di Tale e Quale Show con un cast d'eccezione. Adesso il noto conduttore Rai si sta godendo le vacanze insieme a sua moglie e suo figlio Matteo. Come ha spiegato all'Apt della Val di Fassa: "Come molti sanno sono un 'uomo di mare', ma quest'anno ho assecondato il desiderio di mia moglie di trascorrere alcuni giorni a Canazei, dove lei ha passato da bambina diverse vacanze, di cui conserva un bellissimo ricordo. Così abbiamo portato anche nostro figlio sulle Dolomiti". Una bella vacanza in montagna per la famiglia di Carlo Conti, che a breve si dovrà rimettere al lavoro per la sua nuova stagione televisiva.

IL REGALO DI MARIA DE FILIPPI PER IL FIGLIO DI CARLO CONTI

Intanto, intervistato dal settimanale Chi, Carlo Conti ha svelato di un bellissimo regalo che Maria De Filippi ha fatto a suo figlio Matteo. "Tre anni fa Maria, sapendo della passione di mio figlio per la pesca, gli ha regalato la scatola da pescatore per il compleanno. - racconta il conduttore, che continua - Matteo ce l’ha ancora oggi, non se ne separa mai. Spero che un giorni ricordi questi momenti e li viva con la stessa emozione che ho provato io alla sua età." Ricordiamo che Carlo Conti e Maria De Filippi hanno condiviso la conduzione del Festival di Sanremo 2017. Per l'occasione la Sanguinaria, prestata da Mediaset con il benestare di Piersilvio Berlusconi, non ha ricevuto alcun compenso.

© Riproduzione Riservata.