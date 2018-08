Chiara Ferragni e Fedez / Matrimonio alle porte: ultimi preparativi e indiscrezioni sul grande evento

15 agosto 2018 Anna Montesano

Fedez e Chiara Ferragni

La città di Noto è pronto per un week end protagonista: tra poche settimane infatti ci sarà il matrimonio più importante dell'anno anche in termini social. Parliamo naturalmente di Chiara Ferragni e Fedez che si sposeranno nella città barocca il primo di settembre. Intanto arrivano indiscrezioni su un volo pronto da Milano a Catania per trasportare tutti gli ospiti che dovrebbero arrivare il 30 agosto. I festeggiamenti dureranno festeggeranno tre giorni con gli amici storici pronti a fare grande festa per l'evento dell'anno. Ci sono anche i primi nomi vip che dovrebbero presenziare al matrimonio come Bebe Vio, la coppia Totti-Blasi, la top model Bianca Balti, il compagno di giuria del rapper Manuel Agnelli e, presenza certa, quella di J-Ax con la famiglia.

I DETTAGLI DEL MATRIMONIO

La Ferragni e Fedez hanno inoltre annunciato, tramite una Instagram story, la loro “lista benefica” con agli invitati che potranno devolvere qualsiasi cifra, ad un’importante causa proposta dagli stessi followers. L’artista Andrea Chisesi ha deciso anche di santificare i due futuri sposi attraverso una rappresentazione piuttosto particolare: il rapper nei panni dell’Arcangelo Michele con ali, spada e scudo recante la scritta Quis ut Deus, mentre la Ferragni è diventata la Madonna che tiene in braccio il piccolo Leone-Gesù. Una scelta davvero particolare che fa capire la grande attesa della città di Noto che salirà alla ribalta in questi giorni con la possibilità di farsi conoscere meglio soprattutto per il turismo. Ricordiamo che Noto è definita la "capitale del Barocco", nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO, insieme con le altre città tardo barocche del Val di Noto.

