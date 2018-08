Emma Marrone e Stefano De Martino/ L’ex coppia sconvolge i fan: il gesto social che non ti aspetti

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno messo da parte i vecchi rancori. Gli ex fidanzati, dopo la lunga storia d'amore, hanno interrotto la loro frequentazione per colpa...

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno messo da parte i vecchi rancori. Gli ex fidanzati, dopo la lunga storia d'amore, hanno interrotto la loro frequentazione per "colpa" di una sbandata di lui. Il ballerino di Amici infatti, si era preso una cotta per Belen Rodriguez ma molto presto, con l'argentina è convolato a nozze e successivamente è divenuto papà molto giovane con la nascita del piccolo Santiago. Dopo lunghi periodi di silenzio, gli ex fidanzati avevano allertato le antenne del gossip quando si vociferava perfino di un ritorno di coppia. Proprio in queste ore, gli estimatori sono letteralmente impazziti dopo una serie di gesti social. Emma e Stefano infatti, hanno incominciato a seguirsi su Instagram. Per onor del vero, la Marrone ha incominciato a seguire anche Gilda Ambrosio, colei che da mesi si vocifera possa essere la nuova fidanzata di De Martino. Emma da sempre, ci tiene a mantenere ottimi rapporti con i suoi ex fidanzati. Ed infatti, la stessa cosa è accaduta sia con Marco Bocci che con Fabio Borriello. Con Stefano però, la lontananza era proseguita per maggior tempo.

Emma e Stefano, il nuovo rapporto d’amicizia

Alcuni mesi fa, prima di partire per l'Isola dei Famosi, Stefano De Martino intervistato tra le pagine di Chi, aveva nuovamente parlato del famoso "triangolo" dell'epoca: "Sono riuscito a non passare per il cattivo perché siamo in una società maschilista, sembrava che una donna mi avesse strappato dalla braccia dell’altra quando, in realtà, non ero stato costretto a fare nulla, ho scelto io. So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono”. Nel frattempo lo scorso luglio, proprio Gilda Ambrosio ha rotto il silenzio sulla ipotetica storia d'amore che la legherebbe a Stefano De Martino. “Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”, si legge tra le pagine di Grazia. Emma e Stefano, in vacanza ad Ibiza, avrebbero avuto modo d’incontrarsi e di chiarire una volta per tutte, mettendo la parola fine alle incomprensioni del passato reinventando il loro rapporto.

