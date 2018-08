Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Ecco perché è finita: “Dentro di me non c’era futuro!”, e sul GF Vip…

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ccco perché è finita con la fidanzata: “Dentro di me non c’era futuro!”, e sul Grande Fratello Vip 3 rivela che... ecco le sue dichiarazioni.

15 agosto 2018 Valentina Gambino

Fabrizio Corona in vacanza con Nina Moric e il figlio Carlos Maria, ha trovato il tempo per posare con la sua ex tra le pagine di Chi. L'ex re dei paparazzi, ha voluto specificare alcune dettagli della sua vita, tra cui la fine della sua relazione d'amore con Silvia Provvedi: come mai è finita tra i due? L'imprenditore catanese parla di una "storia non-storia". La relazione infatti, si sarebbe letteralmente distrutta per colpa di alcune sue mancanze ma anche per le infinite guerre che in passato aveva portato avanti proprio nei confronti della sua ex moglie. "Lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua. La storia era finita da tempo. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro", ha svelato Corona. Poi il buon Fabrizio ha smentito anche l'indiscrezione che lo voleva dentro la Casa del Grande Fratello Vip 3: “Con tutto il rispetto per il reality, al GF mandateci Le Donatella e Francesco Monte. Alle fake news rispondo con un semplice: trovatevi un lavoro serio. E se devo piangere, oggi lo faccio solo per mio figlio”.

Proprio in questi giorni, si era ipotizzato di un ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 3 da parte di Fabrizio Corona (semplicemente per tentare di riprendersi il cuore di Silvia Provvedi). Lui ha smentito il suo ingresso ma non una probabile ospitata per sconvolgere il cuore della sua ex fidanzata. Ed intanto, sempre tra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, Fabrizio ha raccontato di avere fatto il primo passo con Nina: "Mi sono svegliato da un brutto sogno e ho riaperto il mio cuore. Ho parlato da adulto con mio figlio. Ho capito che voleva il nucleo centrale: mamma e papà. Ho sbagliato tanto, spero che in corsa potrò continuare a donargli il giusto amore che merita. Ed eccoci io, Nina, che è davvero bella, più bella che mai, e Carlos, il mio sangue, il mio tutto". Poi Corona ha parlato anche di Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. "Non voglio nemmeno nominarlo. Nella mia famiglia non voglio che entri nessuno. Soprattutto da ora. Nessuno. E soprattutto nessuno che possa far del male alla mia ex moglie, che è una donna forte per certi versi, ma fragile per altri".

