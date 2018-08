Gianpaolo Quarta, Temptation Island/ Foto, bacio al tubero: frecciatina contro Martina Sebastiani?

15 agosto 2018 Valentina Gambino

Gianpaolo Quarta, la nuova frecciatina a Martina Sebastiani?

Gianpaolo Quarta ha lanciato la nuova frecciatina alla ex Martina Sebastiani? I due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, sono usciti separati dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Dopo poco tempo, lei è partita in vacanza con il single Andrea Dal Corso, colui che aveva baciato anche durante la sua esperienza sull'isola delle tentazioni. Proprio alcune ore fa, proprio Martina ha ufficializzato la sua relazione d'amore con Andrew postando finalmente uno scatto che li ritrae mentre si scambiano un appassionato bacio. Gianpaolo invece, secondo le indiscrezioni pare vedersi con Carolina, la single che ha avuto modo di "confortarlo" durante il suo percorso all'interno del villaggio. Proprio poche ore fa, il buon Gianpaolo ha postato uno scatto su Instagram che ha riscosso moltissimo successo. Molti fan inoltre, pensano che il suo messaggio possa essere una chiara frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata: sarà così? Scopriamo tutti i dettagli a seguire.

“L’amore può essere incondizionato, non corrisposto o infinito. Dopo tutto credo ancora nell’Amore“ ha scritto Gianpaolo Quarta condividendo una fotografia sul suo profilo ufficiale di Instagram. Quello che ha conquistato i fan però, è proprio l’immagine correlata al nuovo post. Gianpaolo infatti, compare mentre sta baciando un tubero. Se ricordate, proprio durante il falò finale, Quarta aveva consegnato a Martina un bigliettino con su scritto: “Patata, vuoi sposarmi?”, da questo i fan, credono che il giovane possa avere lanciato la nuova frecciatina alla sua ex, caduta – dopo pochissimo – tra le braccia dell’affascinante Andrew. E così, i due ex protagonisti di Temptation Island, nonostante abbiano dichiarato più volte di volersi bene, continuano a catturare l’attenzione con dichiarazioni e frecciatine mica male. Eccovi a seguire, il post “incriminato” che mostra Gianpaolo intento a baciare una patata: giudicate voi quale significato dare alla fotografia.

