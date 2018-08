I DUE MARESCIALLI/ Su Rete 4 il film con Totò e Vittorio De Sica (oggi, 15 agosto 2018)

I due marescialli, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Totò, Vittorio De Sica e Gianni Angus, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST TOTO'

I due marescialli, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 14,25. Una classica situazione televisiva agostana è quella di proporre i vecchi film di successo del cinema internazionale e italiano. La regola si ripete e nel pomeriggio di oggi, una coppia regina del grande schermo d'allora, del piccolo nelle centinaia di repliche TV in questi anni trascorsi dal 1961, torna con la sua carica di spensierato umorismo. Prodotto da Cineriz, il film fu diretto da un maestro del cinema di allora, Sergio Corbucci, padre del filone spaghetti western prima, dedito alla commedia nascente all'italiana poi. Ricordiamo nel cast oltre a Totò e Vittorio De Sica, anche una brava attrice di quell'epoca, tributandole il giusto onore, la triestina Elvy Lissiak. Assieme a loro un giovane, ma già di grande livello recitativo, Gianni Agus, uno di quegli attori che visse in prima linea il passaggio dal bianco e nero al colore sia al cinema che in televisione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DUE MARESCIALLI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nel giorno del proclama del generale Badoglio dell'armistizio di Cassibile, l'8 settembre 1943, un maresciallo dei Carabinieri sorprende il ladro Antonio Capurro (Totò) in una stazione dopo aver, travestito da parroco, rubato la valigia ad un passeggero. Il maresciallo Vittorio Cotone (Vittorio de Sica) sta per mettere le mani sul ladro ma una bomba mette fine all'arresto con grande frastuono e disordine di persone che fuggono impaurite. Il ladro ruba la divisa di Carabiniere e i due si ritroveranno, entrambi travestiti, in un paesello di provincia. Capurro ora è protetto dai fascisti occupandosi di essere al servizio del Podestà, quindi il maresciallo vero non può fare molto per ripristinare la legge, solamente proteggersi, travestito da parroco, in una chiesa in compagnia di altre persone. In questa situazione le divise vengono messe da parte, si genera così una strana alleanza nella quale sia il vero che il finto maresciallo, entrambi d'accordo nel doppio gioco al servizio dei tedeschi per salvarsi reciprocamente la vita. Iniziano così situazioni paradossali e di alta comicità, come quando in paese arriva la fidanzata del maresciallo che dovrà, per motivi davvero inusuali, fingere un matrimonio con Vittorio Cotone, celebrato per assurdo dal vero fidanzato, finto prete. Insomma, in questa esaltazione del doppio gioco la comicità si esalta in un crescendo di situazioni paradossali e divertenti.

