I MOSTRI/ Su Rete 4 il film con Ugo Toganzzi e Vittorio Gassman (oggi, 15 agosto 2018)

I mostri non è solo il titolo del film che oggi Rete 4 propone, mostri sono anche i protagonisti del cast, mostro è il regista, gli sceneggiatori e tutta la produzione di un film divenuto leggenda da cineteca e riferimento per molti cineasti italiani. Prodotto nel 1963, la sua comicità è ancora attuale, merito del regista, Dino Risi, abile nel saper interpretare sceneggiature nelle quali un cast di livello necessiti di essere esaltato e rispettato. Nel cast de 'I mostri', un film ad episodi, troviamo grandi attori del cinema italiano come Ugo Tognazzi ed un giovanissimo figlio Ricky, Vittorio Gassman, Lando Buzzanca, Gabriella Ferri e Fabio Caracciolo, tutti esponenti di lusso di una scuola, quella di Cinecittà al massimo dello splendore, nella quale il neo-realismo dei Visconti e De Sica, conosceva il lato comico delle nobiltà e degli squallori di quella società non più povera, non più segnata, forse non più felice come quella dei 'Poveri ma belli'. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I MOSTRI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Episodi all'insegna della comicità e della satira: 'I mostri' propone ben venti episodi, alcuni davvero corti, poco più di una barzelletta cinematografica di stampo satirico, irriverenti e pungenti, critici e, tutto sommato, realistici. 'La raccomandazione' ad esempio è una classica situazione in cui un attore di fama, in questo ruolo Vittorio Gassman, chiede al suo impresario di intercedere per conto di un amico che non è un attore abile ma, in nome dell'amicizia, chiede l'aiuto dell'amico attore e dell'impresario per ottenere una parte in una piece teatrale. La classica lettera di raccomandazione tipica di quel cinema, forse ancora attuale. Lando Buzzanca e Ugo Tognazzi sono irresistibili nell'episodio 'Come un padre'. Buzzanca è disperato perché teme che la moglie lo tradisce, si reca da Tognazzi, suo migliore amico, per confidarsi, ricevendo per altro grande conforto e ascolto. Buzzanca lascia la casa dell'amico sollevato per sapere di poter contare su un vero fratello, un piccolo conforto, ma non sa però tutta la verità, la moglie Luciana si trovava proprio nascosta nella camera da letto dell'amico ... Venti episodi di alta scuola comica, questi sono solo due esempi, riscoprite o ammirate per la prima volta questo grande successo del cinema italiano.

