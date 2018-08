IL LAUREATO/ Su Rete 4 il film con Dustin Hoffman e Anne Bancroft (oggi, 15 agosto 2018)

Il laureato, il film drammatico in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, William Daniels, alla regia Mike Nichols. Il dettaglio della trama.

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST DUSTIN HOFFMAN

Il film Il laureato è l'offerta di Rete 4 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.15 ed è una pellicola del '67 diretta da Mike Nichols, ispirata al romanzo di Charles Webb dal titolo omonimo. Il genere è drammatico e sentimentale, mentre la sceneggiatura è a cura di Buck Henry e Calder Willingham. Le musiche sono state realizzate inoltre dal celebre duo Simon & Garfunkel. L'attore Dustin Hoffman guida un cast che comprende Anne Bancroft, William Daniels, Kathaine Ross, Elizabeth Wilson, Murray Hamilton, Alice Ghostley, Norman Fell, Nuck Henry, Marion Lorne, Elisabeth Fraser, Eddra Gale, ed in ruolo minore l'attore Richard Dreyfuss. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL LAUREATO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama de Il laureato accende le luci sul ricco rampollo Benjamin Braddock, che di ritorno a casa in seguito all'esperienza al college partecipa ad un party a sorpresa organizzato dai genitori. Il ragazzo tuttavia è combattuto riguardo al proprio futuro ed alla possibilità di intraprendere diverse strade, sotto la pressione della famiglia. Dovrà tuttavia mettere da parte i suoi pensieri per occuparsi degli invitati, fra cui c'è la moglie del socio del padre, la signora Robinson. La donna presto cercherà di sedurlo dopo aver convinto Benjamin ad accompagnarla a casa, grazie ad una scusa. Il loro incontro viene per fortuna interrotto dall'arrivo inaspettato del marito della Robinson, che permette al ragazzo di darsi alla fuga. Qualche giorno dopo, Ben decide però di chiamare la donna ed invitarla in un hotel, dove entrambi cedono alla passione. Fra i due inizierà quindi una relazione clandestina che durerà per alcuni mesi, nel pieno dell'estate. Durante uno degli incontri, la Robinson gli confessa inoltre di essere rimasta incinta di Elaine durante una brutta avventura e lo spinge a promettere che si terrà alla larga dalla ragazza. I genitori di Ben tuttavia lo spingono un giorno ad organizzare un'uscita proprio con Elaine, che riuscirà presto a rimanerne affascinato. Il ragazzo decide infatti di interrompere la sua relazione con la madre, ma la Robinson scopre tutto e minaccia di rivelare il suo segreto. Benjamin decide quindi di confessare tutto di persona ad Elaine, che deciderà di allontanarlo. Anche se il destino e la determinazione del ragazzo faranno in modo che i due si ritrovino ancora, il signor Robinson riuscirà ad allontanare ancora una volta la figlia da Ben dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Questo non impedirà comunque al giovane protagonista di fare di tutto per riavere la ragazza che ama al suo fianco, anche quando scoprirà che sarà sul punto di sposare un altro.

