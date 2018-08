IL VIGILE/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Vittorio De Sica (oggi, 15 agosto 2018)

Il vigile, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Sylva Koscina, alla regia Luigi Zampa. Il dettaglio della trama.

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ALBERTO SORDI

Il vigile, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 16,35. Ironia e satira, buoncostume di un'Italia nel pieno del boom economico, sono gli ingredienti di una commedia all'insegna di Alberto Sordi, di un'Italia furba e scaltra nel suo malcostume, un film ideale per un pomeriggio di cinema in televisione. La commedia è del 1960, anno che dischiuse le porte del cinema all'italiana ancora in bianco e nero, ma già nel pieno fermento di idee e nuovi comici pronti per onorare il loro ruolo. La produzione di Guido Giambartolomei affidò al grande regista di genere Luigi Zampa il compito di leggere e interpretare la regia del film sfruttando al massimo le doti del protagonista, Alberto Sordi. Con Alberto Sordi un altro immortale del cinema, Vittorio de Sica, non solo regista e forse chissà se sul piatto della bilancia quale carriera prevarrebbe sull'altra. In entrambe le carriere, de Sica ha lasciato tracce importanti, un faro illuminante per il cinema di Cinecittà. Nel cast troviamo anche la bellissima Sylva Koscina, la grande interprete sia di cinema che di teatro Marisa Merlini, Mario Riva che interpreta se stesso e tutto un cast di caratteristi brillanti ideali per una commedia come questa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL VIGILE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Otello Celletti (Alberto Sordi) è un disoccupato che vive nelle campagne a ridosso di Roma, pochi chilometri fuori della capitale. Disoccupato cronico, per un motivo fortuito, in seguito al salvataggio da annegamento del figlio di un assessore comunale dovuto all'eroismo di suo figlio, viene investito dal suo Comune della carica di vigile urbano municipale. Finalmente un lavoro quindi per Otello Celletti, ma la realtà sarà diversa e irreale. Da subito l'investitura e la vestizione della divisa aumentano la sua volontà di rivalsa nei confronti della società la quale, durante il periodo di disoccupazione, lo sfotteva, una classica situazione di abusi di potere che lo renderanno antipatico ed odiato da tutta la comunità. La sua ligia osservanza dei codici della strada, senza mai chiudere un occhio, generano un mostro inumano e poco apprezzato ma a Otello Celletti non importa affatto. Ma il vigile crea un precedente pericoloso, in seguito a segnalazione di un'automobilsta in panne, nientemeno che la fatale e bellissima attrice Sylva Koscina, in panne con la macchina ma in regime di contravvenzione, che però non arriva, condonata da un vigile ora piacione e meno ligio al dovere. Ciò sarà l'inizio del suo declino professionale.

© Riproduzione Riservata.