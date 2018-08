INGA LINDSTROM - LA SPERANZA IN UN AMORE/ Su Canale 5 il film con Maike Moeller Bornstein (oggi, 15 agosto)

Inga Lindstrom, la speranza di un amore, il film in onda su Canale Cinque oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Maike Moeller Bornstein e Gedeon Burkhard, alla regia Ulli Baumann.

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST GEDEON BURKHARD

Inga Lindstrom, la speranza di un amore, il film in onda su Canale Cinque oggi, mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 16,30. Una pellicola sentimentale e romantica. Il titolo originale del film che è stato girato nel 2013, è Inga Lindström: Wer, wenn nicht du. Si tratta di una produzione tedesca direct to video, ovvero di un film che è stato pensato per la televisione e che non ha avuto passaggi cinematografici. La regia di questo lungometraggio, che fa parte della serie Inga Lindstrom che ne comprende molti altri, è di Ulli Baumann. Il cast è formato da Maike Moeller Bornstein (Pernilla Palme), Gedeon Burkhard (Jasper Svensson), Marijam Agischewa (Svantje Palme) e Michael Brandner (Petter Palme).

INGA LINDSTROM, LA SPERANZA DI UN AMORE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Pernilla è una donna in carriera. Ha un passato di giornalista politica e oggi dirige una rivista, Vita di campagna, di cui suo padre è direttore ed editore. Purtroppo la rivista non sta andando bene e suo padre decide di affiancarle un consulente finanziario che dovrà rivedere i libri contabili e di conseguenza decidere se chiudere o meno il giornale. L'uomo, Jasper Svensson, ha un rapporto molto difficile con Pernilla che lo vede come un nemico. I guai della donna però non sono finiti qui, a complicarle la vita ci si mette anche sua madre. La donna non vuole rassegnarsi al fatto che Pernilla sia sola e che si concentri unicamente sulla carriera. Vorrebbe trovarle un marito e a questo scopo la iscrive di nascosto ad un sito per appuntamenti tra single. Quando Pernilla lo scopre...

