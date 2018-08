INGANNO IN PARADISO/ Su Rai 2 il film con Boti Bliss (oggi, 15 agosto 2018)

Inganno in paradiso, il film thriller in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Boti Bliss, Jacqueline Lord e Antonio Sabato Jr, alla regia Michael Feifer. Il dettaglio.

il film thriller in prima serata su Rai 2

NEL CAST JACQUELINE LORD

Inganno in paradiso andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 15 agosto 2018. La proiezione è in programma per le 21.05 circa, mentre la pellicola è diretta da Michael Feifer e risale al 2016. Appartiene al genere thriller e vanta un cast guidato da Boti Bliss al cui fianco troviamo inoltre attori come Jacqueline Lord, Antonio Sabato Jr, Clyde Kusatsu, Megan Blake, Caia Coley, Ion Overman, Sharon M Bell e Kim Estes. Da ricordare che il co-protagonista Dario, interpretato da Sabato Jr è di origine italo-americana ed è conosciuto per il suo esordio nel mondo della moda, oltre che per la sua partecipazione in show per la tv come General Hospital e Melrose Place, lo spinoff della serie tv Beverly Hill 90210. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INGANNO IN PARADISO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di Inganno in paradiso si concentra sulla giovane Tamara, viziata ed affascinante che riceve in eredità la consistente somma di 8 milioni di dollari. Data l'improvvisa fortuna, Tamara non ha progettato prima del tempo come investire il suo nuovo patrimonio e decide di spendere le prime cifre a due zeri per soddisfare i propri vizi e interessi, come viaggi extra lusso, vestiti e party esclusivi con amici e conoscenti. Il suo sogno nel cassetto rimane però una vacanza alle Hawaii che vorrebbe vivere con Dena e Sherry, le amiche storiche, a cui propone l'iniziativa in breve tempo. Le tre ragazze partono quindi alla volta dell'isola conosciuta per le sue acque cristalline, ma presto entra nella loro vita Dario, un ragazzo affascinante con la passione per la vela che le conquista subito. Dario rappresenta agli occhi delle tre amiche il ragazzo perfetto, pieno di interessi, un sorriso seducente e caratteristiche che lo rendono una preda da sogno. Un legame particolare si instaura presto fra l'italiano e Tamara, da cui nascerà poi una storia d'amore. Quella passione palpitante è destinata tuttavia a trasformarsi in un incubo per la giovane protagonista, che dovrà attendersi una brutta sorpresa dietro l'angolo. Dario infatti aggredisce Dena in un secondo momento, dopo essere finito al centro dei suoi sospetti per via di alcuni comportamenti ambigui. Tamara scoprirà invece che il suo conto è stato azzerato e che il responsabile è Dario, che nel frattempo è riuscito a far perdere le proprie tracce. La ragazza però cerca di collegare tutti i fili con le amiche in modo da scoprire dove si nasconda il truffatore e recuperare la propria eredità.

