LUCA BIZZARRI/ Sul crollo del ponte a Genova: "Non pagherà nessuno, lo so"

Luca Bizzarri, genovese doc, commenta a caldo la vicenda del ponte Morandi. Per l'attore si tratta di "una tragedia immane". Il duro post su Facebook.

15 agosto 2018 Rossella Pastore

Luca Bizzarri sulla tragedia del crollo

"Dice il Sindaco che la città non è in ginocchio, ed è giusto che lo dica. Io però lo sono". Inizia così il duro sfogo di Luca Bizzarri su Facebook, attore, comico e conduttore ma prima di tutto genovese. La catastrofe del ponte Morandi l'ha vissuta da vicino: "Lo sono [in ginocchio] da oggi, da quando mi è arrivato il primo messaggio, da quando ho capito. Lo sono perché stasera a Genova c'è silenzio, perché non so cosa fare, dove stare. Sono in ginocchio perché su quel ponte, attraverso di lui, ho lasciato mille volte casa e mille volte sono tornato. L'ultima ieri sera. Sono in ginocchio perché leggo lacrime, accuse, e 'pagheranno tutti caro' e so già che non pagherà nessuno". Bizzarri dice quello che pensa: "Lo so semplicemente perché i colpevoli sono tanti, sono troppi. E allora resto in ginocchio, per un po', e sono felice che ci sia chi mi dice di rialzarmi subito. Ma ci resto, perché se prendi un pugno così forte fai bene a stare un po' giù, a riordinare le idee. Resto giù, in ginocchio, perché ho un'idea che mi gira in testa che sicuramente è sbagliata, dettata dallo sconforto, dalla tristezza".

Le sue parole sono dure, ma c'è spazio anche per la speranza: "Ci rialzeremo. Non saremo meglio, saremo così". Il post, più consapevole e accorato, arriva all'indomani della drammatica notizia. Per Bizzarri si è trattato di "una tragedia immane". "Senza parole. Sarà davvero difficile, per la città, riprendersi da questo disastro. Ci aspettano lacrime e, dopo le lacrime, tempi duri e difficili. Servirà la buona volontà e l’aiuto di tutti. Forza Genova, forza città mia".

