MORTE PRESUNTA IN PARADISO/ Su Rai 2 il film con Olivia d'Abo (oggi, 15 agosto 2018)

Morte presunta in paradiso, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Olivia d'Abo, Gavin Houston e Luis Omar O'Farrill, alla regia Mary Lambert. Il dettaglio.

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 2

NEL CAST OLIVIA D'ABO

Morte presunta in paradiso è la pellicola che ha scelto Rai 2 per il notturno di questo 15 agosto 2018. Con inizio fissato alle ore 22,45, questo film statunitense di alta suspense, un bel thriller voluto di proposito per il solo mercato televisivo, analizza la trama rendendola credibile sia nell'introspezione dei personaggi che nella concessione di ottimi momenti di tensione e d'azione. Merito di ciò è anche dovuto alla ottima direzione della regista statunitense Mary Lambert, laureata nella prestigiosa scuola Rhode Island School of Design, in seguito iniziata al cinema come assistente alla regia. Tra gli attori presenti nel cast citiamo la giovane Melise Jow, forse la riconoscerete nel ruolo di Anna nella serie 'The Vampire Diaries', oppure nel ruolo di Lucy Stone in 'Big Time Rush', un'altra serie Tv amata dal pubblico non solo americano. Al suo fianco anche Olivia d'Abo, Gavin Houston e Luis Omar O'Farrill. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MORTE PRESUNTA IN PARADISO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Madison è una ragazza un po' border-line come tante ce ne sono nelle città degli States, la sua famiglia è frazionata, vive solamente con la matrigna, nemmeno con la madre, una donna che la detesta per partito preso e che le rende la vita difficile. A ciò si aggiunge che la matrigna, alla ricerca di un'esistenza stabile, pur avendo pochi presupposti perché lo sia, si sposta spesso di città in città con la conseguenza che Madison non riesce ad avere rapporti di amicizia stabili, studi scolastici completi ma sempre frazionati, insomma, la classica situazione di dover sempre ricominciare da qualche parte. Con sua grande sorpresa Patricia, la matrigna, le offre uno spostamento in un luogo dal punto di vista naturalistico molto bello, St. Isabel, un'isola quasi selvaggia. Giunta sul posto, in breve tempo Madison farà la conoscenza di una guida locale, il cui nome è Blake, che la convince a provare l'emozione e l'esperienza di una gita in mare aperto. Giunti al largo Madison subisce un forte attacco di panico che la farà cadere in acqua. Tutti la ritengono morta e annegata, e la ragazza andò davvero vicina alla morte ma, miracolosamente, riesce a raggiungere l'isola di St. Isabel, attraversandone la foresta a volte impenetrabile, trovando definitivamente la via di casa. E la sua vera avventura inizierà lì perché la ragazza scoprirà che era tutto un complotto per liberarsi di lei ...

© Riproduzione Riservata.