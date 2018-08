Madonna compie 60 anni / Festa di compleanno a Marrakech: "Oggi mi metto una torta in testa e.."

Giorno importante per Madonna che sceglie Instagram per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Festeggiamenti a Marrakech e messaggio della popstar

15 agosto 2018 Anna Montesano

Madonna

Giorno importante per Madonna che sceglie Instagram per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Attraverso il social la pop star ha infatti pubblicato una foto che la ritrae in costume amazigh che richiama il Marocco. Questa la didascalia messa sotto la foto: "Oggi mi metto una torta in testa... e per altri 2 giorni...." di seguito le varie emoticon che rappresentano la festa e i balli. Per festeggiare Madonna ha voluto riunire inoltre una cinquantina di amici, a Marrakech, nel lussuoso riad di Vanessa Branson. La festa durerà in totale tre giorni, iniziando naturalmente da oggi. Ricordiamo che Madonna, in una intervista rilasciata a Vogue Italia, ha confermato l'uscita a breve del suo nuovo disco entro quest'anno.

MADONNA E IL TRAFERIMENTO IN PORTOGALLO

La pop star ha spiegato inoltre di come i suoi testi abbiano avuto l'influenza dal posto in cui vive attualmente, il Portogallo: "Ho incontrato tanti musicisti meravigliosi e molti di loro hanno finito per collaborare al mio nuovo disco, perciò Lisbona ha influenzato la mia musica e il mio lavoro. Come avrebbe potuto essere il contrario? Impossibile passarvi un anno senza essere condizionata da tutta la cultura che mi circondava". Nella capitale portoghese ha anche la possibilità di vivere la quotidianità in maniera più tranquilla: "La gente a Lisbona di solito mi lascia in pace. Ogni tanto qualcuno mi chiede una foto o un autografo, ma ho girato tanto senza problemi. New York è una città gigantesca e quando ci sei ti sembra di essere sintonizzato con il centro dell’universo, per quanto possa apparire artificiale (…) New York è come fumare crack. Ma è anche viva, è la città dove sono cresciuta e mi sono fatta le ossa. Ma erano altri tempi: c’era una scena musicale, una scena artistica. Tutto era così diverso prima degli iPhones".

