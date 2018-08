Nadia Toffa, crollo del ponte Morandi/ “Preghiamo per Genova e perché non succedano più queste cose”

Nadia Toffa, crollo del ponte Morandi: "Preghiamo per Genova e perché non succedano più queste cose". La nota Iena ha dedicato un post su Instagram alla tragedia di ieri

Nadia Toffa e il post pubblicato su Instagram in ricordo delle vittime di Genova

Sono moltissimi i messaggi di cordoglio nei confronti delle vittime causate dal crollo del viadotto Morandi di Genova. Migliaia i pensieri scritti sui social, fra cui moltissimi da parte di personaggi famosi. Fa senza dubbio parte di questo gruppo la nota Nadia Toffa, conduttrice del programma di Italia Uno, Le Iene, seguitissima su Instagram, in particolare, dopo la malattia. La bionda di Mediaset ha voluto dedicare qualche parola alle vittime genovesi, scrivendo: «Preghiamo per Genova per chi innocente non c’è più e tutta la sua gente.. preghiamo perché non succedano più tragedie del genere. Mamma mia!».

I COMMENTI IN RISPOSTA AL POST

A corredo, una foto della stessa Nadia, il suo viso con uno zoom sull’occhio sinistro e il naso, un volto senza dubbio malinconico, proprio per via dell’immane tragedia accaduta nel capoluogo ligure. Moltissimi i commenti di risposta alla foto della Toffa, come quello di Coco Maria, che si unisce al dolore per le vittime: «Sempre vicini col cuore e con sentite preghiere – scrive - a chi é investito da queste disgrazie, poteva esser chiunque di noi». Questo invece quanto scrive Antpin: «Questa tragedia affligge i nostri cuori,ci uniamo nel loro dolore e preghiamo per loro».

