PARIGI A TUTTI I COSTI/ Su Rai 3 il film con Reem Kherici (oggi, 13 agosto 2018)

Parigi a tutti i costi, il film in onda su Rai 3 oggi, in prima serata. Nel cast troviamo Reem Kherici che ha diretto anche la regia, Cecile Cassel, Philippe Lacheau, Tarek Boudali.

il film commedia in prima serata su Rai 3

NEL CAST CECIL CASSEL

Parigi a tutti i costi è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.15 circa ed è una pellicola del 2013 diretta da Reem Kherici. Del genere commedia, la sceneggiatura è realizzata dallo stesso regista al fianco di Morgan Spillemaecker e Philippe Lacheau. Il cast vanta invece la guida della Kherici al fianco di altri attori quali Cecile Cassel, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Shirley Bousquet, Josephine Drai e Salim Kechiouche. La produzione è inoltre francese e belga, la produzione sul grande schermo è stata destinata solo a questi due territori, per poi programmare la diffusione in DVD. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PARIGI A TUTTI I COSTI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Parigi a tutti i costi segue le vicende di Maya Ben Latif, una stilista d'alta moda che vive una vita da sogno e invidiabile agli occhi di tutte le altre donne. La protagonista è originaria del Marocco, ma vive a Parigi ormai da oltre vent'anni ed è riuscita ad integrarsi alla perfezione con la popolazione locale. Una sera, Maya decide di recarsi in una discoteca e sulla via di ritorno a casa viene fermata dalle autorità per quello che in apparenza sembra un banale controllo dei documenti. La Polizia tuttavia scopre che la donna non ha un permesso di soggiorno valido e che quindi dovrà lasciare la Francia il mattino successivo. In meno di un giorno, Maya si ritrova così in madre patria, nel mezzo del deserto arido di Marrackech. Il ritorno a casa non sarà dei migliori, la famiglia la rimprovera di non aver dato più sue notizie da anni e di aver dimenticato le sue origini. Sarà difficile per la donna riuscire ad abituarsi di nuovo alle tradizioni del suo Paese e soprattutto a rinunciare agli sfarzi ottenuti grazie alla vita parigina. Queste iniziali difficoltà la spingeranno infine verso una riscoperta delle sue origini ed all'amore mai svanito per la sua famiglia.

