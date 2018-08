ROMINA POWER/ Maurizio Costanzo cura la prima ristampa di Karma Express

Romina Power sceglie Maurizio Costanzo come correttore di Karma Express (prima ristampa). Il libro, pubblicato nel 2017, è la storia di due adolescenti in viaggio.

15 agosto 2018 Rossella Pastore

Karma Express, il terzo romanzo di Romina Power

È Maurizio Costanzo a curare la prima ristampa di Karma Express, il terzo romanzo di Romina Power pubblicato nel 2017. Il libro, già campione di vendite, è la storia di due ragazzi che negli anni Settanta partono alla volta dell'ignoto. Perché Karma Express? "È il nome di questo autobus mitico che negli anni Settanta portava la gente via terra dall'Inghilterra fino a Goa, in India", dichiara a Tv Sorrisi e Canzoni. "Ora non si potrebbe più fare, perché sono zone di guerra terribili". Quello del "karma" è un tema caro a Romina: "Con Al Bano ho un legame che viene da vite precedenti. Per il buddismo, i legami con le persone importanti ce li portiamo dietro dalle vite passate". La Power, in India, c'è stata più volte, ma quel pullman dei desideri indica altro: è la rivoluzione pacifica dei baby boomers, ansiosi di evadere da una realtà borghese e ricca di convenzioni.

Legami a parte, la battaglia con Loredana continua. L'ex di Al Bano ha pubblicato una foto che la ritraeva a Cellino San Marco, subito rimossa per evitare equivoci. "È una foto vecchia – ha scritto un follower – la Lecciso non sa più cosa inventarsi". È stato un tacito botta e risposta: anche la Power si è vantata di trovarsi in Puglia, postando sui social l'album delle sue vacanze. "Driving with Yari", recita la didascala. Nessun commento, per ora, da parte di Al Bano.

