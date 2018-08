Raffaella Mennoia è fidanzata / Ecco chi è il nuovo amore dell'autrice di Uomini e Donne dopo Jack Vanore

15 agosto 2018 Anna Montesano

Raffaella Mennoia

Nel nuovo numero del settimanale Oggi troviamo una lunga e interessante intervista alla nota autrice tv, nonché braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Si parla di Temptation Island, Nip e Vip, di Uomini e Donne ma anche di amore. Alberto Dandolo, in chiusura della sua intervista, chiede infatti alla Mennoia cosa sia per lei l'amore. La risposta di Raffaella e semplice e concisa: “Io dell’amore non so niente se non che da anni vivo un rapporto molto importante”. Una risposta che porta ad una domanda ben precisa: chi è il suo fidanzato? I gossip degli ultimi mesi sembrano non lasciare alcun dubbio: la sua dolce metà è Alessio Sakara, atleta di arti marziali e conduttore di Tu si que vales. I due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, anche se non mancano indizi social che portano a credere fortemente che i due stiano insieme.

NUOVO AMORE DOPO JACK VANORE PER LA MENNOIA

Ricordiamo che Raffaella Mennoia ha avuto una relazione con uno dei volti più noti di Uomini e Donne, ieri tronista e oggi opinionista del trono classico, Kack Vanore. Qualche tempo fa, per le pagine del settimanale Vero, l'ex tronista ha raccontato: “Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo”, ha fatto sapere. I due ex oggi lavorano insieme, e non hanno alcun problema nell'incontrarsi dietro le quinte di Uomini e Donne.

