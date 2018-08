SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 15 agosto 2018: una difficile verità per Brando

Sacrificio d'amore, anticipazioni del 15 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Brando scopre la verità sulle cure da Corrado; Alessandro rischia la vita a causa dell'oppio.

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 15 agosto 2018, andrà in onda la tredicesima puntata di Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Brando e Lucrezia si trovano di fronte al prete per l'inizio della cerimonia, quando Silvia ha un mancamento e sviene. Il cavatore si lancia verso la donna amata fino a tempo prima, ma Corrado glielo impedisce e giustifica il malessere di Silvia con una presunta gravidanza in corso. Al gesto del futuro sposo, Lucrezia intuisce che i sentimenti di Brando per la donna non sono scomparsi e si allontana dall'altare. Brando decide quindi di rivelare tutto alla promessa sposa e la convince a ritornare sui suoi passi. Più tardi, Silvia e Corrado scoprono dalla domestica che Guendalina ha rapito la figlia di Alberto. In seguito al comportamento della moglie, Corrado decide di chiederle delle spiegazioni, ma vengono interrotti dall'arrivo del figlio.

Guendalina invece decide di lasciare la bambina in convento, ma il pianto della piccola la convince a tornare indietro. Alessandro nel frattempo fa di nuovo visita all'attrice prima di lasciare la città, mentre Leopoldo accusa ancora Alberto delle sue azioni e per aver messo in pericolo la reputazione della famiglia. Il figlio tuttavia è costretto a mettere tutto a tacere per guidare il comizio: ne approfitta per fare un discorso a favore del popolo e dei padri, che fa infuriare il genitore. Dopo aver imposto a Silvia di lasciare la casa di famiglia con Simone e ritornare dal padre, Corrado decide di sottoporsi ad un trattamento della Maffei che termina in modo imprevisto. Il suo rancore lo spinge poi ad accanirsi ancora una volta contro Brando e i Lucchesi. Mentre Silvia ritorna in città per il compleanno del suocero, Guendalina presenta al padre la figlia di Alberto e gli rivela di aver cambiato idea sul destino della bambina. Dopo aver fatto la sua nuova mossa, Brando e Corrado si incontrano nel luogo scelto per la ferrovia: il cavatore decide in seguito di affrontare Silvia, credendo che sia responsabile dell'accanimento del marito. Decide quindi di riservarle tutto il suo odio, prendendo le distanze dall'amore che un tempo li aveva uniti. In piena notte, Corrado richiede un nuovo massaggio alla Maffei mentre delira contro Brando. La loro vicinanza si trasforma poi in un momento di passione. Un mese dopo il rapimento della figlia, Alberto non sa ancora nulla del loro destino ed è ormai distrutto dalla sofferenza.

Quando Silvia scopre che Corrado è sul punto di scatenare una rivolta, cerca di fermare il peggio raggiungendo di persona la ferrovia per parlare con Brando. Lucrezia tuttavia li osserva da lontano e travisa le loro intenzioni, a causa dei loro volti fin troppo vicini. La Contessina accusa un forte malore subito dopo e sviene, poco dopo aver richiesto di essere riportata alla villa. Più tardi, Alberto assume un investigatore e rintraccia Guendalina, ma prima decide di affrontare il Conte. Mentre la madre di Brando scopre che le terre ereditate dal Barone verranno acquistate con poco, il cavatore convince Lucrezia della propria buona fede. Livio invece fa la sua nuova mossa, mentre Corrado ritorna a consolarsi fra le braccia della Maffei.

ANTICIPAZIONI DEL 15 AGOSTO 2018, EPISODIO 13

In seguito allo scontro fra Corrado e Brando, l'intera Carrara dovrà fare i conti con un pericolo più grande in arrivo. La Grande Guerra promette infatti di travolgere con la sua distruzione anche la cittadina e la popolazione è costretta a ricorrere ai ripari, in previsione dell'aspro conflitto. Livio decide di approfittare della situazione per improntare una fabbrica di armi e chiama a sé Alberto, che decide di riscattarsi per il secondo posto che gli è sempre stato assegnato dal padre e dal fratello. Per riuscire nel suo piano, Livio incontra persino Moncada perché gli venda lo zolfo. Alessandro invece ha iniziato la sua vita con Nanà, ma la gelosia per tutti gli uomini che bramano l'attrice lo spinge a fare uso di oppio ed a rischiare la vita. Intanto, Silvia soccorre Lucrezia a causa di un suo svenimento avvenuto durante la manifestazione contro la guerra in corso. Brando invece scopre da Corrado chi ha realmente pagato le sue cure.

