Selvaggia Lucarelli e l'Alzheimer della madre Nadia / Dopo l'appello su Facebook: "Adesso so che può sparire"

Selvaggia Lucarelli parla dell'Alzheimer della madre Nadia al Corriere. "Adesso so che lei può sparire. Aveva avuto dei black out, ma non era mai sparita prima"

15 agosto 2018 Anna Montesano

Sono stati giorni davvero difficili per Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice, attualmente in Perù per una vacanza col fidanzato Lorenzo Biagiarelli, ha deciso di raccontare i momenti della scomparsa di sua madre Nadia per le pagine del Corriere. Tutto si è concluso per il meglio, ma la Lucarelli ammette «Adesso so che può succedere anche questo. La mia mamma può sparire». Nadia Agen ha 75 anni ed è malata di Alzheimer. Si è allontanata nel primo pomeriggio di lunedì dall’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, in provincia di Chieti, Abruzzo, dove avrebbe dovuto fare una risonanza magnetica al gomito. Il marito 84enne si è assentato un attimo e, una volta tornato, Nadia non c'era. È stata ritrovata dai vigili del fuoco in elicottero poco meno di 24 ore dopo a Monteodorisio, circa sette chilometri dalla struttura ospedaliera.

"C'ERANO STATI BLACK OUT PRIMA, MA NON ERA MAI SPARITA"

«Aveva avuto dei black out, ma non era mai sparita prima d’ora» racconta Selvaggia Lucarelli. «Mia mamma è schiva e non avrebbe voluto tutto questo. - ammette la giornalista - Ero combattuta, ma le segnalazioni hanno aiutato a circoscrivere l’aerea delle ricerche. Non glielo diremo e non lo saprà». La Lucarelli racconta che, purtroppo, sua madre non è l'unica ad aver dovuto fare i conti con questa malattia: «Abbiamo un problema di familiarità: mia nonna, la mamma di mia mamma, si è ammalata di Alzheimer ed è morta di quello, sostanzialmente», spiega la 44enne. «Fino a quattro anni fa stava bene, aveva avuto qualche piccolo black out e poco più». Poi i seri problemi di salute del marito «le hanno causato un tracollo psicologico importante che ha scatenato una malattia che probabilmente era solo sopita e aspettava di venire fuori».

