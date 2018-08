THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT/ Su Canale 20 il film con Lucas Black (oggi, 15 agosto 2018)

The fast and the furious: Tokyo drift, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Lucas Black, Nathalie Kelley, alla regia Justin Lin. Il dettaglio della trama.

il film d'azione in prima serata su 20

NEL CAST LUCAS BLACK

The fast and the furious: Tokyo drift andrà in onda nella prima serata del Canale 20 di Mediaset di oggi, mercoledì 15 agosto 2018. La proiezione è prevista per le 21.00, per una pellicola del 2006 diretta da Justin Lin. Si tratta inoltre del secondo sequel della saga The Fast and the Furious, anche se la trama è considerata come successiva al sesto capitolo, distribuito nel 2013. Del genere azione, il soggetto è invece di Chris Morgan che ha curato anche la sceneggiatura, mentre le musiche sono di Brian Tyler. Il cast è composto inoltre da Lucas Black, Nathalie Kelley, Bow Wow, Sung Kang, Keiko Kitagawa, Sonny Chiba, Zachery Ty Bryan, Vin Diesel e Nikki Griffin. Ma vediamo la trama delf ilm nel dettaglio.

THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La trama di The fast and the furious: Tokyo drift vede Sean Boswell alla disperata ricerca di una strada che gli permetta di realizzarsi come pilota clandestino. Anche se le corse gli permettono di fuggire da una situazione disastrata in famiglia, le autorità si interesseranno molto presto da lui, iniziando a tenerlo sott'occhio. Dopo una delle tante corse avvenute in un cantiere, la Polizia infatti lo arresta e la madre decide di spedirlo dal padre che si è trasferito in Giappone diverso tempo prima, dove lavora come militare. Il confronto con una popolazione del tutto differente rende così Sean un emarginato, sia perché non conosce la lingua sia perché non è nato nel Sol Levante. Riesce però a creare un legame particolare con Twinkie, un ragazzo americano che lo aiuta ad entrare in contatto con il mondo del drifting. Questo particolare evento permetterà presto al ragazzo di rimanere affascinato dalla giovane Neela, che si scoprirà essere la fidanzata di Takashi, considerato il campione indiscusso di corse clandestine e pericoloso in quanto membro della Yakuza. Questo non impedirà però a Sean di rimanere invischiato in loschi affari proprio con la mafia giapponese, da cui riuscirà a sfuggire ancora una volta solo grazie alle sue abilità su strada.

