TUTTO L'AMORE CHE C'E/ Su Iris il film con Sergio Rubini (oggi, 15 agosto 2018)

Tutto l'amore che c'è, il film in onda su Iris oggi, mercoeldì 15 agosto 2018. Nel cast: Sergio Rubini che ha diretto anche la regia, Damiano Russo e Margherita Buy. Il dettaglio della trama

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST VITTORIA PUCCINI

Tutto l'amore che c'è va in onda su Iris, la pellicola drammatica con una bella storia ambientata e sceneggiata nella Puglia degli anni '70, 'Tutto l'amore che c'è'. Un film prodotto dalla Cecchi Gori Group nel 2000 fortemente voluto dall'attore e regista Sergio Rubini che di 'Tutto l'amore che c'è' è anche soggettista e sceneggiatore, nonché attore principale attorno al quale ruota tutta la vicenda. Nel ruolo di Carlo da giovane (in questo film generazionale Rubini interpreta il padre), l'attore barese Damiano Russo ha mostrato di essere degno della parte, così come da Margherita Buy, Gérard Depardieu e Vittoria Puccini, non ci si poteva aspettare che ottime interpretazioni in ruoli drammatici legati, per alcuni aspetti, ad un neo-realismo ispirato dal vecchio cinema di genere. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TUTTO L'AMORE CHE C'E', LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Carlo frequenta il liceo ed appartiene pienamente, a livello umorale ed ormonale, alla sua età. I primi turbamenti, il conflitto generazionale con i genitori, la voglia di essere indipendente, spaccare il mondo e dimostrare il suo valore, sono torrenti in piena che manifestano l'indole vivace e vitale di questo ragazzo. Inizia così a frequentare ragazzi più grandi di lui, una sorta di rito iniziatico per sentirsi ancora più maturo della sua reale età anagrafica. In questa sorta di percorso, Carlo si ritrova quasi ad essere un allievo dei ragazzi più adulti che lo spingono verso la conoscenza di un mondo per lui nuovo, soprattutto in materia di sesso. Conoscerà tre ragazze milanesi molto intraprendenti, figlie di un ingegnere lombardo ricchissimo. Gaia, Tea e Lena sono libere nelle scelte, belle e così diverse dalle ragazze pugliesi della realtà quotidiana di Carlo, emancipato ma in una terra dove emancipazione, (il film si concentra su una vicenda immaginata negli anni '70), non è facile. La scoperta del rock, del sesso, delle nuove frontiere da attraversare, la voglia di rivalsa in un mondo per lui difficile, ostile e chiuso, determinano per Carlo una sorta di vita border-line rispetto a quella che tradizionalmente dovrebbe essere nella sua terra natia. Tra le tre ragazze e Carlo inizia così una sorta di gioco in cui sentimenti, retaggi paesani cattolici, scoperte e fremiti, determinano una serie di situazioni alle volte anche sul punto di rompersi, un filo sottile che sta per spezzarsi nel rapporto del ragazzo con la sua terra e la sua società d'appartenenza.

