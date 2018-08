Temptation Island Vip/ Coppie e anticipazioni: Mercedesz Henger ha detto no, ecco perchè!

Temptation Island Vip, coppie e news. Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno detto no al programma. Ecco le spiegazioni della figlia di Eva Henger al settimanale Nuovo Tv

15 agosto 2018 Anna Montesano

Simona Ventura

Ormai non ci sono più dubbi: Simona Ventura ha ufficializzato le coppie che parteciperanno alla primissima edizione di Temptation Island Vip. In gioco ci saranno due coppie provenienti dal mondo di Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dal trono Classico e Sossio Aruta e Ursula Bennardo dall'Over - ci sarà poi la coppia "stellare" composta da Valeria Marini e Patrick Baldassari; segue l'ex della Ventura, Stefano Bettarini assieme alla fidanzata Nicoletta Larini. Chiudono il cast il figlio di Walter Zenga, Andrea, e la fidanzata Alessandra Sgolastra; infine ci saranno Fabio Esposito e Marcella Esposito. Non si conoscono, al momento, i nomi dei tentatori e delle tentatrici che cercheranno di mettere alla prova le relazioni delle coppie protagoniste.

IL NO DI MERCEDESZ HENGER E LUCAS PERACCHI

Tra i possibili partecipanti avrebbe potuto esserci anche una coppia nata da pochissimi mesi. Stiamo parlando di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, ec corteggiatore di Uomini e Donne che ha già un matrimonio alle spalle. I due si sono messi insieme da poco e la scintilla tra i due è davvero molto accesa. Eppure pare che Temptation non sia fatto nei loro piani. A chiarirlo è stata proprio la figlia di Eva Henger per le pagine di Nuovo Tv. Qui ha ammesso: "Se ci chiamassero io direi di no. Perché siamo all'inizio e non credo sia il caso di partecipare a un programma il cui scopo è far naufragare anche le storie d'amore più solide". Così ha concluso: "Anche se siamo tutti e due animati da una sana gelosia, penso che sarebbe lui ad avere più paura di vedermi in mezzo ai tentatori..."

