UNA DONNA PER LA VITA/ Su Canale 5 il film con Maurizio Casagrande (oggi, 15 agosto 2018)

Una donna per la vita, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 15 agosto 2018. Nel cast: Maurizio Casagrande che ha diretto anche la regia, Sabrina Impacciatore e Neri Marcorè.

15 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE SABRINA IMPACCIATORE

Una donna per la vita è una pellicola di produzione italiana che è stata diretta nel 2011 dal registra Maurizio Casagrande, che figura anche all'interno del cast di attori. Il film è stato poi proiettato nelle sale cinematografiche italiane l'anno seguente, prodotto e distribuito dalla Medusa Film. Al botteghino il film ha incassato 281 mila euro. Le riprese si sono svolte nella città di Napoli e l'hotel in cui lavora il protagonista è il Grand Hotel Vesuvio. Il cast del film, oltre che da Maurizio Casagrande che veste i panni del protagonista Maurizio Cardella, è formato da Sabrina Impacciatore (Marina), Neri Marcorè (Paolo), Margareth Madè (Nadine). In piccoli ruoli appaiono altri volti noti del cinema e della televisione italiana, Giobbe Covatte (il prete), Pino Insegno (l'avvocato), Vincenzo Salemme (l'agente immobiliare) e Simona Marchini (la signora ammazzamariti). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA DONNA PER LA VITA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Maurizio lavora in un hotel a cinque stelle di Napoli ed è felice del suo lavoro, la sua vita affettiva è invece caratterizzata da una relazione di lunga data che intrattiene con Marina. La sua fidanzata è caotica, confusionaria, e nonostante Maurizio stia con lei ormai da nove anni ha deciso di lasciarla. L'occasione gli viene servita su un patito d'argento quando ha un brutto incidente stradale, da quel momento si rifiuta di vedere la donna che però non si rassegna ad essere lasciata. Maurizio trova aiuto e supporto nell'amico Paolo e incontra Nadine, una fisioterapista che lo aiuta a riprendersi dopo l'incidente. Con Nadine Maurizio sembra poter ritrovare la felicità, ma Marina sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare a lui.

