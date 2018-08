Uomini e Donne/ Fabio e Nicole, vacanza in Puglia: "Ecco perché abbiamo scelto questa meta" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio hanno deciso di trascorrere le vacanze in Puglia. Ecco le loro rivelazioni

15 agosto 2018 Anna Montesano

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio

Quest'anno molti protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Italia. Da Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, che hanno scelto la Sardegna, a Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, tanti hanno optato per le grandi bellezze nostrane. Quest'ultima coppia, in particolare, ha deciso di trascorrere qualche giorno nella bellissima Puglia, tra mari cristallini e paesaggi unici. Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, infatti scopriamo che: "Nicole e Fabio si sono presi una settimana di pausa per una vacanza al mare. I due innamorati sono stati avvistati in Puglia. Tra gli scogli al tramonto in un luogo poco frequentato, la bella Nicole cerca la perfetta luce per un selfie. Poi, raggiunta da Fabio, si tuffa con lui in mare. Nicole ci racconta di non essere mai stata in Puglia prima d'ora e di aver scelto questa meta con il fidanzato oltre che per lo splendido mare, per visitare le città d'arte come Lecce ed Otranto."

NICOLE E FABIO: UNA VACANZA "TRANQUILLA"

È proprio Nicole Mazzocato a confessare ai microfoni del noto settimanale che: "Non si può immaginare il calore e l'affetto che ci viene dimostrato in questi luoghi. È quasi difficile, se non impossibile, trovare un posto dove stare un po' da soli" confessa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Fabio e Nicole hanno deciso di trascorrere questi giorni lontano dal caos e in tutta tranquillità. È ancora Nicole, infatti, a far sapere: "Queste nostre vacanze sono all'insegna del riposo. La mattina ci svegliamo con calma, pochissima vita moindana, tante cene e lunghe nuotate al tramonto". E chissà che questa vacanza non porti loro un bebè che, proprio di recente, hanno ammesso di desiderare.

