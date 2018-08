Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio "si sono visti": corre il gossip e la dama reagisce così (Trono Over)

15 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero aver avuto un incontro durante questi mesi che li hanno visti lontani dallo studio di Uomini e Donne. Ne è convinto il pubblico di Uomini e Donne, che spera di rivedere a settembre la coppia nello studio di Canale 5. Le domande per la Galgani sono tante e arrivano sui profili social, sui quali la dama è sempre molto attiva. "Gemma come stai trascorrendo le vacanze? chiede una fan, che poi aggiunge - "È vero che hai rivisto Giorgio a Firenze? Sarebbe bello se vi incontraste almeno per un chiarimento, visto quanto accaduto nelle ultime puntata di Uomini e Donne". A questa domanda, Gemma però preferisce non rispondere e concentrarsi invece in altro. La curiosità è però di molti: l'indiscrezione che continua a circolare sul web è che i due abbiamo davvero avuto un incontro, durante il quale potrebbe esserci stato anche un bacio.

ANCORA DUBBI SUL RITORNO DI GIORGIO MANETTI

Su questa indiscrezione, Gemma Galgani tace, così come Giorgio Manetti che è invece concentrato sul suo portale che prenderà vita a partire dal 17 settembre. Intanto, continuano i dubbi sul possibile ritorno di Manetti a Uomini e Donne. Di recente sulla cosa si è espresso Maurizio Costanzo, dicendo la sua in merito: "Devo ammettere che la presenza di Giorgio Manetti, dopo così tanti anni, potrebbe aver stancato più di qualcuno nel pubblico. Ma non tutti, perché di fatto continua a far parlare di sé e della sua amicizia molto speciale con la dama Gemma Galgani. Credo che a un certo punto, sul lavoro, a chiunque venga il desiderio di migliorare e andare avanti. Se poi Giorgio lascerà davvero il programma oppure tornerà sui suoi passi lo vedremo, anche perché annunci simili a volte sono fatti soltanto per ottenere un po’ di pubblicità."

