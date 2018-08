ANGELINA JOLIE/ È guerra con Brad Pitt: i figli non vogliono più vederlo

Angelina Jolie e Brad Pitt si dichiarano guerra: lei lo allontana dai figli, lui la giudica "ingrata". La Jolie avrebbe sperperato un assegno da otto milioni di dollari.

16 agosto 2018 Rossella Pastore

L'ex coppia Brad Pitt e Angelina Jolie

Angelina Jolie non fa sconti a nessuno. Tanto più all'ex marito (e nemico) Brad Pitt, accusato di non contribuire a sufficienza al mantenimento dei figli. La loro contesa ha fatto il giro dei magazine di mezzo mondo. L'attore, di contro, ha accusato Angelina di "manipolazione". Tra loro è botta e risposta: per Jolie, Pitt è un "immaturo"; per Pitt, Jolie è un'"ingrata". L'assegno conferitole ammonta a 8 milioni di dollari, denaro speso dall'attrice per l'acquisto di una casa in Inghilterra. L'avvocato assicura: si è trattato di un prestito; nessun "furto" in famiglia. Gli stessi figli avrebbero preso le difese della madre, col benestare di Angelina che di fatto li allontana. Shiloh, Maddox e Pax Thien, i tre figli maschi, si rifiuterebbero di vederlo. Solo le figlie sarebbero in contatto col padre. Il giudice che cura la causa è intervenuto stabilendo incontri telefonici non monitorati. Confermati, inoltre, gli incontri settimanali, ma la residenza dei bambini resta quella della madre.

Stando a una fonte vicina alla famiglia, i piccoli di casa Jolie-Pitt starebbero "alla grande": "Shiloh sta studiando la lingua della Cambogia, Pax è focalizzato su quella vietnamita. Mad ha scelto tedesco e russo, Zahara parla in francese, Vivienne vuole imparare l'arabo e Knox sta imparando il linguaggio dei segni". Per non parlare dell'economia casalinga: secondo una stima di Forbes, il giro d'affari intorno alla coppia varrebbe quasi 600 milioni di dollari". Secondo Lindsey Thomason, ceo di una delle più prestigiose agenzie di tate al mondo, una nanny per i giovani vip arriva a costare fino a 140 mila dollari l'anno. Non solo: lo stipendio dei tutor si aggira intorno ai 100 mila dollari, costi da moltiplicare nel caso di sei figli di età diverse.

