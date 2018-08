Alba Parietti, confessione su Maria De Filippi / "Non mi ha mai portato a lavorare con lei e non so perché"

Alba Parietti svela in un'intervista a Leggo un inaspettato retroscena su Maria De Filippi: "Non mi ha mai portato a lavorare con lei e non so perché"

16 agosto 2018 Anna Montesano

Alba Parietti (Instagram)

Maria De Filippi e Alba Parietti: un'accoppiata inedita della quale si parla oggi in seguito ad alcune dichiarazioni fatte dall'attrice e showgirl. Alba Parietti ha infatti deciso di raccontare attraverso Leggo il suo grande rammarico professionale: aver lavorato pochissimo con Maria De Filippi. "Chissà che cosa c'è che di me non le va", ha dichiarato la Parietti, che sulla De Filippi ha poi aggiunto: "È molto brava e credo che anche lei mi stimi. Quando ho partecipato a Ballando con le stelle mi hanno riportato spesso i suoi complimenti. Tuttavia mi sono sempre chiesta come mai non mi abbia mai portato a lavorare con lei". Le sue ospitate sono state infatti rare: "Forse per un problema di ingombro. Eppure abbiamo due personalità dominanti. Lei in modo passivo, io in senso attivo. Non sarebbe male vederci insieme".

MARIA DE FILIPPI PRONTA A RISPONDERE?

Parole importanti che giungeranno sicuramente dritte a Maria De Filippi che potrebbe "colmare" questo vuoto e invitarla presto in uno dei suoi show, magari per il prossimo serale di Amici. Intanto, proprio di recente al settimanale Chi, Alba Parietti ha parlato anche della sua avventura a Ballando con le stelle e non è mancata una frecciatina allo show e a Selvaggia Lucarelli: “Ballando è stata un’esperienza come tante. Fino a quando non eravamo sottoposti alla mortificazione da parte della giuria, si stava bene.” E sulla possibilità di vederla al Grande Fratello Vip, invece: “Alla gente piace togliere la dignità ai propri idoli, ma non c’è possibilità che io possa mai accettare un programma del genere. Piuttosto cambio lavoro.”

© Riproduzione Riservata.