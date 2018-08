Anna Tatangelo/ "Chiedere scusa" la proietta alla ribalta (Battiti Live 2018)

Anna Tatangelo, l'artista è tornata al successo con "Chiedere scusa" dopo un lungo periodo di silenzio in cui si era dedicata ad altro. Cosa canterà questa sera? (Battiti Live 2018)

Anna Tatangelo, Battiti Live 2018

Anna Tatangelo ha messo al centro la sua musica in questo 2018 pieno di turbolenze musicali. La sua Chiedere scusa l'ha vista ritornare nel mondo dello spettacolo, subito dopo l'allontanamento da Gigi D'Alessio. Anche se fra i due sembra che il mare si sia finalmente calmato e che le vacanze abbiano regalato un riavvicinamento, la Tatangelo ha deciso di rivoluzionare se stessa e la propria carriera con un disco che verrà rilasciato il prossimo settembre. Chiedere scusa è inoltre la canzone che Anna Tatangelo ha scelto per la sua partecipazione a Battiti Live 2018, in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 16 agosto. Ad alcuni mesi di distanza dalla sua vittoria impressionante a Celebrity MasterChef Italia, l'artista ha deciso di mettersi alla prova con i suoi molteplici talenti. Ed in questo contesto non poteva di certo mancare la sua grinta al microfono, grazie ad un testo amaro e profondo, realizzato dopo circa tre anni di silenzi. Dal carattere fortemente autobiografico, la canzone è solo il primo tassello del puzzle che andrà a formare la nuova Tatangelo, intenta a ricostruire se stessa dalle macerie. Senza abbandonare l'energia che più la caratterizza e quella quotidianità che ha voluto fermare per ascoltare maggiormente se stessa.

UNA FORMA INVIDIABILE DURANTE LE VACANZE ESTIVE

In perfetta forma per queste vacanze estive, Anna Tatangelo ha sfoggiato di recente un fisico mozzafiato grazie ad un post sui social, che in poche ore le ha fatto fare il pieno di like. Un semplice top rosa a righe rosse e dei pantaloni in jeans con cui mettere in risalto la propria abbronzatura, delicata e evidente allo stesso tempo. Clicca qui per vedere il post di Anna Tatangelo. Alcuni giorni prima l'artista si era mostrata a bordo piscina armata solo di un costume intero bianco, un'occasione d'oro per raccogliere forze ed energie prima di lanciarsi di nuovo con i live per promuovere il suo ultimo singolo Chiedere scusa. Il prossimo 25 agosto, la Tatangelo si esibirà infatti a Bisignano, in provincia di Cosenza, per partecipare ai festeggiamenti in occasione della festa di Sant'Umile di quest'anno. Si ricomincia quindi con la musica, dopo aver visto il mese di luglio ancora al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Gigi D'Alessio. I due ex partner, ora forse di nuovo insieme, sono stati paparazzati nei giorni scorsi in Sardegna. Eppure come ricorda Libero Quotidiano, non si può ancora dire che la crisi sia stata superata. La smentita è arrivata infatti dalla stessa Tatangelo, che ha deciso di puntare tutto sul tempo per capire quale direzione prenderà la sua precedente relazione con il cantautore.

© Riproduzione Riservata.