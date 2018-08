Battiti Live 2018, Andria/ Cantanti e diretta 16 agosto: Tom Walker ed Elettra Lamborghini sul palco

Nuova puntata di Battiti Live 2018, che dopo Ostuni e Lecce, fa tappa ad Andria. Oggi, 16 agosto, Italia 1 trasmette lo show con tanti artisti e musica live

16 agosto 2018 Anna Montesano

Battiti Live 2018

Tutto pronto per la nuova puntata di Battiti Live 2018, che dopo Ostuni e Lecce, fa tappa ad Andria. Stasera Italia 1 trasmetterà infatti, in replica, lo show andato in onda lo scorso 15 luglio a Piazza Vittorio Emanuele II. I conduttori saranno, come sempre, Elisabetta Gregoraci insieme ad Alan Palmieri che introdurranno i tanti cantanti che faranno divertire la piazza tra cui Ermal Meta, Tom Walker ed Elettra Lamborghini. Tom Walker si esibirà con My Way mentre Ermal Meta porterà sul palco Io mi innamoro ancora. Elettra Lamborghini porterà invece uno dei tormentoni dell'estate: Pem Pem. Ricordiamo anche gli altri ospiti: Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo, Dolcenera, Noemi, Emis Killa, Fred De Palma e Shade.

OSPITI E ASCOLTI DI BATTITI LIVE 2018 DELLA TERZA TAPPA

Ecco il calendario completo delle puntate già andate in onda e quelle ancora da trasmettere: prima puntata, tappa di Ostuni: 2 agosto 2018, seconda puntata, tappa di Lecce: 9 agosto 2018, serza Puntata, tappa di Andria: 16 agosto 2018, quarta Puntata, tappa di Melfi: 23 agosto 2018, quinta puntata, tappa di Bari: 30 agosto 2018. Battiti live 2018 sta ottenendo un grande successo certificato dagli ascolti, basta pensare che nella tappa di Ostuni, con una nota ufficiale, "è stata vista nella media di ciascun singolo minuto (dei ben 154 di durata complessiva) da 1.162.000 telespettatori con una crescita del 15% sull'edizione dell'anno precedente. Nella prima puntata il totale ascolto ha raggiunto invece l'impressionante platea complessiva di 6.203mila italiani". Vedremo quali sono i risultati di stasera per una kermesse che sta crescendo di anno in anno.

