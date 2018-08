Belen Rodriguez, foto col jet privato / Pioggia di critiche per la showgirl: "Cafona, sai solo ostentare?"

Belen Rodriguez ha postato uno scatto che la vede in posa su di un jet privato, scatenando su di sé una pioggia di critiche. "Cafona, c'è davvero bisogno di ostentare così?"

16 agosto 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez torna al centro della polemica e, ancora una volta, per una foto postata su Instagram. La regina del gossip, amatissima e molto discussa, sta godendosi le vacanze estive assieme alla sua famiglia e nelle ultime ore ha postato uno scatto che la vede in posa su di un jet privato. Uno scatto che, come accaduto già in passato per la moglie di Paolo Bonolis - Sonia Bruganelli - ha scatenato una pioggia di critiche per la showgirl. Ecco, infatti, alcuni dei commenti che la Rodriguez sta ricevendo nelle ultime ore: "Certo potresti ostentare meno..."; "Cafona, a cosa serve ostentare così tanto?"; "Grande insicurezza soprattutto voler cercare di abbattere coloro che sono migliori di lei osando e ostentando ste pose ridicole"; "Ma c'è davvero bisogno di mostrare la tua ricchezza? In un momento poi così delicato?"; "Spero che le giovani non ti prendano come esempio".

NESSUNA RISPOSTA ALLE CRITICHE DA BELEN

Insomma, sono davvero tanti i commenti negativi che Belen Rodriguez è riuscita ad attirare su di sé con l'ennesimo scatto "sbagliato" per i follower. E se la showgirl argentina preferisce silenziare e non replicare alle critiche, tanti sono coloro che prendono le sue difese: "Sinceramente chi invidia Belén o chiunque altro per foto col jet privato penso sia proprio una persona piccola piccola - scrive un utente - per me i personaggi dello show business potrebbero pure fotografarsi su un isola di loro proprietà mentre si stanno imbarcando sul loro transatlantico privato che non me ne fregherebbe niente"; e ancora "Sei bellissima Belen, chi ti critica è solo invidioso" conclude una fan.

Vuela• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 13, 2018 at 12:05 PDT

