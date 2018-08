CELLULAR/ Su Iris il film con Kim Basinger e Chris Evans (oggi, 16 agosto 2018)

Cellular, il film thriller in onda su Iris oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Kim Basinger, Chris Evans e Jason Statham, alla regia David Ellis. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

16 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST JASON STATHAM

Cellular è il film thriller che Iris trasmetterà in prima serata questo giovedì 16 agosto 2018 dalle 21,10. Con la regia di David Ellis, la pellicola è stata interpretata da Kim Basinger, Chris Evans e Jason Statham. Il regista David Galles è già famoso per aver curato la regia di film come Final Destination 2 e 3, Shark Night e Quattro zampe a San Francisco. Il personaggio principale di Jessica Martin è stato interpretato da una nota attrice cinematografica. Stiamo parlando di Kim Basinger, attrice americana famosa per essere apparsa in film come Follia d'amore, Batman, Los Angeles Confidential e Sognando l'Africa. Più di recente è apparsa il film come Il grande match e Cinquanta sfumature di nero. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche americane nel settembre del 2004 ed è uscita nei cinema italiani nell'aprile dell'anno successivo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CELLULAR, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Jessica vive una vita semplice e tranquilla assieme alla sua famiglia. Lavora come insegnate presso un liceo di Los Angeles e la sua esistenza appare priva di preoccupazioni. Un giorno, inspiegabilmente, tre uomini la rapiscono e la rinchiudono in una soffitta. Jessica cerca di chiedere aiuto usando il suo cellulare che, poco dopo, viene distrutto dai rapitori. Gli uomini vogliono rintracciare il marito della donna che ha involontariamente ripreso il gruppo criminale inento a commettere un efferrato omicidio. Intanto Jessica non si perde d'animo e cerca di contattare l'esterno utilizzando alcuni cavi telefonici lasciati incustoditi. Grazie a questo escamotage Jessica si mette in contatto con Ryan, un ragazzo che in un primo momento non crede alle parole della donna. Quando si renderà conto che non si tratta di uno scherzo, contatterà la polizia e cercherà di salvare Jessica e la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.