CHIAMATEMI ANNA/ L'annuncio di Netflix: in arrivo la terza stagione

Buone notizie per i fan di Chiamatemi Anna: Netflix e Cbc rinnovano la serie per un nuovo ciclo di puntate. La terza stagione verrà diffusa nel 2019.

16 agosto 2018 - agg. 16 agosto 2018, 16.22 Rossella Pastore

Chiamatemi Anna (Netflix)

La terza stagione di Chiamatemi Anna ci sarà. È quanto annunciato da Netflix e Cbc, produttori del celebre adattamento di Anne of Green Glables. "Siamo emozionati nel poter annunciare una terza stagione prima del debutto della seconda in Canada. Chiamatemi Anna ha offerto al pubblico una prima stagione molto ricca, aggiungendo nuovi fan a quelli già esistenti nel mondo di Avonlea. Non abbiamo dubbi sul fatto che i canadesi continueranno a innamorarsi di questa serie meravigliosa e ricca di amore nel corso delle prossime stagioni". Il film tv è stato creato da Moira Wally-Beckett, sceneggiatrice di Eli Stone, Pan Am e Breaking Bad in onda su Abc e Amc. La produzione è tutta canadese, così come il soggetto e l'autrice [Lucy Maud Montgomery, ndr]. Nel ruolo di Anna Shirley, la giovanissima Amybeth McNulty.

VERSO L'ETÀ ADULTA

Così Cindy Holland, responsabile dei contenuti originali Netflix: "Grazie a Chiamatemi Anna, l'originale classico canadese è riuscito a oltrepassare i confini, trovando fan in tutto il mondo. Siamo molto felici di poter proseguire la nostra collaborazione con Cbc e Northwood per una terza stagione. Netflix continuerà a raccontare il cammino di Anna Shirley verso l'età adulta". La serie rivelazione tornerà nel 2019 con un nuovo ciclo di 10 episodi. Per gli ideatori, "si esploreranno temi importanti e contemporanei": "La nostra amata Anna avrà 16 anni; sarà una stagione piena di complicazioni romantiche, avventure audaci e scoperte drammatiche. Spero che continueremo a trovare il favore, ispirare e confortare il nostro pubblico".

