Chiara Ferragni e Fedez/ Il mistero di J-Ax: sarà presente al matrimonio oppure no?

Chiara Ferragni e Fedez ad un passo dal matrimonio: Il mistero di J-Ax invade le pagine di gossip, sarà presente al matrimonio oppure no?

16 agosto 2018 Valentina Gambino

Fedez e Chiara Ferragni, i dettagli sulle nozze

Ormai siamo agli sgoccioli. A circa due settimane dal matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni stanno organizzando tutto nel migliore dei modi. Il primo settembre, la coppia più amata ed invidiata dello showbiz italiano, convolerà a giuste nozze in quel di Noto, in Sicilia. La lunga lista ufficiale dei presenti non sarà – ovviamente – resa pubblica ma le indiscrezioni fioccano ogni giorno che passa. Tramite social network però, emergono i primissimi interessanti dettagli su alcuni dei personaggi che saranno presenti. Per esempio Bebe Vio, ha mostrato su Instagram il particolare invito ricevuto. Ilary Blasi insieme al marito Francesco Totti, avevano chiesto di essere invitati e così, sono stati accontentati, sempre tramite le Stories. Non vi è ancora certezza sulla presenza della ricca ereditiera Paris Hilton. Incertezze anche per Bianca Balti, la modella molto amica della Ferragni era al suo fianco in occasione del suo ultimo compleanno in quel di Los Angeles. Tra gli altri ospiti invece, ci saranno con molta probabilità Manuel Agnelli, Mara Maionchi e la Dark Polo Gang.

J-Ax: sarà presente al matrimonio?

Grande mistero anche la presenza di J-Ax. Molte testate giornalistiche riportano la sua certa presenza ma, visti gli ultimi problemi, ci appare difficile che possa realmente presenziare. Spazio invece al make-up artist Manuele Mameli e allo youtuber Luis Sal, entrambi già al fianco dei futuri sposini per godersi dei giorni in relax ad Ibiza. Argomento a parte i familiari. Le sorelle di Chiara (Francesca e Valentina) le faranno da testimone. Noto per alcune giornate verrà allestita in modalità party, con l’inserimento di una grande ruota panoramica in stile Coachella. Chiara e Federico per l’occasione, come ben sapete hanno scelto il rito civile e lasceranno agli ospiti piena libertà: “Vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono”, ha rivelato alcune settimanale fa la Ferragni intervistata da Vanity Fair. L’imprenditrice digitale per l’occasione, ha lanciato pure l’hashtag per il suo matrimonio, #TheFerragnez. “Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva. Sia io che Fede siamo cresciuti sui social, ci sembra giusto così”.

