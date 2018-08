Diletta Leotta compie 27 anni / Foto, compleanno in Sicilia con famiglia e amici

Diletta Leotta compie 27 anni e festeggia il suo compleanno in Sicilia, assieme alla sua famiglia e agli amici più intimi. Periodo d'oro per la conduttrice

16 agosto 2018 Anna Montesano

Tanti auguri a Diletta Leotta! Oggi 16 agosto, la conduttrice sportiva tra le più amate in tv e sui social compie 27 anni. Un compleanno che la Leotta ha deciso di festeggiare in Sicilia insieme alla famiglia e agli amici più intimi. È proprio nella sua bella Sicilia che Diletta sta trascorrendo le vacanze estive, documentando il tutto con foto sexy molto apprezzate dai suoi tantissimi follower. I festeggiamenti per lei sono già iniziati a mezzanotte: a testimoniarlo uno scatto pubblicato dalla Leotta sul suo profilo Instagram. Nella foto, la conduttrice è intenta a spegnere le candeline a bordo piscina, dando così ufficialmente il via ai festeggiamenti del suo 27esimo compleanno.

PERIODO D'ORO PER LA CONDUTTRICE

Intanto il suo profilo ha raggiunto la cifra di oltre 2 milioni e 700 mila follower, un vero record nonché segno di come la sua carriera sia letteralmente decollata nel giro di pochissimi anni. Dopo essere diventata famosa grazie alla conduzione su Sky Sport, Diletta Leotta è pronta a dare il via a nuove avventure televisive. Da questo weekend, parte la nuova avventura su Dazn, servizio di video streaming online che trasmetterà un terzo delle partite della Serie A. Ma sarà anche la conduttrice della prossima edizione de Il Contadino Cerca Moglie e di Miss Italia 2018 accanto a Francesco Facchinetti. Un periodo sicuramente d'oro per la conduttrice dal punto di vista lavorativo. Inutile dire che i fan non vedono l'ora di vederla nelle nuove vesti da conduttrice "non sportiva".

