Dolcenera/ Video, "Un altro giorno sulla terra" è l'ultimo inedito dell'artista (Battiti Live 2018)

Dolcenera ha svelato a Battiti Live 2018 quale sia stato il suo live a cui è legata maggiormente. "A Monaco, in Germania", ha sottolineato nella seconda serata del festival, che la vedrà ritornare per la tappa di Andria. Doppia esibizione quindi per l'artista, che sarà fra gli ospiti di Battiti Live 2018 che vedremo stasera, giovedì 16 agosto, su Italia 1. L'occasione per permetterà ancora di esibirsi con la sua Un altro giorno sulla Terra, l'ultimo inedito nato a distanza di due anni dal suo precedente Ora o mai più, che l'ha vista salire sul palco del Festival di Sanremo. Il nuovo brano porta la firma di Dolcenera, con un arrangiamento che vede la produzione di Next3 e che le darà modo di lanciare il suo prossimo progetto discografico. Il video è stato girato invece a Rio de Janeiro sotto la guida di Giorgio Testi, per un sound che subisce inevitabilmente le influenze brasiliane e con percussioni registrate, come ricorda Il Corriere della Sera, a Salvador de Bahia. Il backstage della canzone l'ha vista divisa fra l'esibizione all'immancabile pianoforte, in grado di incantare chiunque la ascolti, ed un pollo difficile da dissossare. Mesi intensi di registrazioni e risate, ma anche di gattini della fortuna e tanto lavoro per riuscire ad ottimizzare ogni suono. Clicca qui per vedere il video del backstage di Dolcenera.

QUANDO LE VACANZE NON ESISTONO

Le vacanze non esistono per Dolcenera, o meglio non coincidono con il periodo in cui la maggior parte degli italiani abbandona scrivanie e telefoni per dedicarsi al relax. Il suo animo anticonformista impone all'artista di viaggiare su binari del tutto diversi e così si ritrova a lavorare proprio nei mesi estivi, quando è facile assistere ad una sua esibizione a festival o concerti. Prima del ritorno negli store grazie al suo prossimo disco, che ha già anticipato con l'inedito Un altro giorno sulla Terra e con l'EP ironico di matrice trap e dal titolo Regina Elisabibbi. Un'idea tra l'altro nata in seguito ad una sua cover della hit di Young Signorino, Mh ah ah ah. "Mi è venuta voglia di fare qualcosa che nessun altro sta facendo", dice del suo prossimo lavoro, parlando a Vanity Fair dei suoi recenti viaggi fra Brasile, Cuba e Miami, che le hanno regalato modi nuovi di concepire il sound. La sua rivoluzione musicale del resto è evidente anche nell'ultimo singolo, nonostante il messaggio sia in netto contrasto con quella voglia di libertà a cui mira il testo. Senza dimenticare l'attualità ed il momento storico che stiamo vivendo, così come i precedenti lavori di Dolcenera, come Niente al mondo e Ci vediamo a casa. Certo, lavoro ma anche mare per quest'estate 2018. Lo dimostra l'ultimo scatto pubblicato sui social in cui si mostra armata del suo sorriso migliore e di un costume total black con alle spalle le acque cristalline della pugliese Porto Miggiano.

God bless #portomiggiano ???? Un post condiviso da DOLCENERA (@manudolcenera) in data: Ago 11, 2018 at 9:09 PDT

