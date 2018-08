Don Matteo 10/ Anticipazioni: “La Diva” e “L’inganno”, la trama degli episodi in replica su Rai1

Don Matteo 10, ecco le anticipazioni di stasera, giovedì 16 agosto 2018: “La Diva” e “L’inganno”, la trama degli episodi in replica sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

16 agosto 2018

Torna anche stasera, giovedì 16 agosto 2018, il “nuovo” appuntamento in replica con Don Matteo 10. Come ben sapete, in attesa della nuova stagione, la rete ammiraglia di Casa Rai si sta portando a casa ascolti di tutto rispetto, proponendo le puntate già trasmesse con il prete detective più amato della televisione italiana. Terence Hill infatti, indosserà nuovamente i panni del sacerdote, per deliziare gli estimatori con le sue strabilianti avventure. La nona puntata della decima stagione è ciò che vedrete oggi, in onda nel prime time. Verso il grande finale, si preannunciano notevolissimi colpi di scena che di seguito, vi andremo a descrivere tramite le anticipazioni e la trama. Nel primo episodio dal titolo “La Diva”, vedremo Spoleto alle prese con la famosissima corsa dei vaporetti. Il clima allegro e goliardico dell’evento però, verrà spazzato via dal ritrovamento di un corpo senza vita che appartiene all'agente di una grande attrice, scelta come madrina ufficiale della manifestazione. Nel frattempo Margherita, esasperata dal doversi nascondere, chiedere al capitano Tommasi di ufficializzare la loro storia d’amore.

E mentre Margherita vuole che Tommasi ufficializzi la loro relazione d’amore, si presenterà in onda anche il secondo episodio di Don Matteo 10, dal titolo “L'inganno”. Le anticipazioni sulla trama, ci svelano un ritrovamento da parte di Don Matteo. Il prete infatti, troverà un noto investigatore privato in fin di vita: cosa è accaduto? L’uomo si confesserà in punto di morte. Intanto Lia farà il suo ritorno in città ma, dopo avere visto le notevoli novità, si sentirà esclusa dal suo nucleo familiare. Nel frattempo, gli ascolti TV della famosa fiction, nonostante sia in replica sembrano premiarla ugualmente ogni settimana che passa. La media della prima serata infatti, si aggira intorno ai 2.6 milioni di telespettatori con share tra il 16 e il 17%. La serie mandata in onda anche alla mattina, ha conquistato il pubblico dell’ammiraglia di Casa Rai, rendendo il prodotto sempre innovativo e di facile visione.

