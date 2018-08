Elettra Lamborghini/ Video, "Pem Pem" e il successo è servito! (Battiti Live 2018)

Elettra Lamborghini, la nota ereditiera raggiunge il successo anche in campo discografico grazie alla canzone "Pem Pem" e il pubblico è pazzo di lei. (Battiti Live 2018)

Elettra Lamborghini, Battiti Live 2018

Pem Pem ha portato Elettra Lamborghini verso il successo discografico, ma le ha anche regalato un'ondata di polemiche. Dopo essere stata al centro delle critiche per i presunti ritocchini, la bella ereditiera ha voluto dire la sua in merito ed ha difeso la sua decisione di sottoporsi alla chirurgia estetica. I guai tuttavia non sono finiti per la 24enne, che ha vissuto dei veri e propri attimi di paura durante il tour che l'ha portata fino in Messico. "Mi sono sentita svenire", ha raccontato sui social condividendo la sua esperienza con i fan. "Mi hanno rotto il polso perché non riuscivano a trovare le vene", ha continuato senza svelare la causa del suo malore. Secondo Leggo non è escluso che si tratti di stress, anche se l'importante è che sia riuscita a riprendersi. Elettra Lamborghini sarà inoltre presente a Battiti Live 2018 che andrà in onda questa sera, 16 agosto, su Italia 1. Una terza puntata in differita che la vedrà nella splendida cornice di Andria, intenta ad interpretare il suo Pem Pem. Il singolo ha segnato il debutto della showgirl grazie ad un lancio avvenuto lo scorso febbraio, per una canzone reggaeton che ha già conquistato il Disco di Platino nei due mesi successivi. Un applauso che ha smentito quanti erano già pronti a scommettere su un flop in arrivo.

LA REGINA DEI REALITY

Consacrata regina dei reality show, Elettra Lamborghini ha deciso di spaziare la sua carriera anche nel mondo della musica. Una bella svolta per l'ereditiera che ha nel sangue il rombo dei motori delle auto di lusso realizzate da nonno e padre, oltre che dallo scettro che le è stato consegnato dai social, grazie ai circa 3,2 milioni di followers che la seguono su Instagram. La decisione di cantare in spagnolo è dovuta non solo al legame che Elettra ha creato con l'idioma, che considera ormai come la sua seconda lingua. "Voglio conquistare altri mercati", ha infatti sottolineato a Radio 105 durante una recente intervista, dopo aver lanciato la sua personalissima Pem Pem Challenge, con cui i fan si sono divertiti fra musica e twerk e che le ha permesso di diventare virale, secondo quanto afferma Elettra, in ben 15 Paesi. Mistero invece sul significato del titolo, che lascia spazio all'interpretazione altrui. Dopo il successo appena ottenuto, l'ereditiera ha inoltre deciso di concedersi qualche giorno al mare nella splendida Ibiza, o meglio in piscina. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram mostra infatti un costume mozzafiato che mette in risalto curve e tatuaggio. Il tutto prima di lanciarsi in un report di Storie sulle sue foto da bambina, dai sorrisi al "periodo sbattimento" che l'ha spinta ad "odiare il mondo".

#Ibiza ???? Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: Ago 9, 2018 at 10:22 PDT

© Riproduzione Riservata.