Elisabetta Gregoraci/ Sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip? (Battiti Live 2018)

Elisabetta Gregoraci, la conduttrice sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip? La sua nuova avventura professionale sta mettendo molta curiosità al pubblico. (Battiti Live 2018)

Elisabetta Gregoraci sta affrontando la sua prima estate senza l'ex marito Flavio Briatore ed al fianco del figlio Nathan. Gite sul gommone, in bordo yacht per guardare le scie in acqua ed ancora scatti mozzafiato che la vedono a Los Angeles, con un costume argentato e nero. Sembra proprio che le vacanze stiano regalando momenti di assoluto relax alla conduttrice, che ha appena concluso la sua esperienza a Battiti Live 2018. La timoniera ritornerà comunque su Italia 1 questa sera, giovedì 16 agosto, per la terza puntata del festival che verrà trasmessa in differita. In realtà la Gregoraci si troverà ancora in America per godersi le sue settimane di relax, lontana dal lavoro e dal tran tran quotidiano. Clicca qui per vedere la foto di Elisabetta Gregoraci. Hollywood e il parco divertimenti degli Universal Studio per le sue giornate, come ci svela tramite le Storie di Instagram in cui la si vede schivare i passanti mentre procede a passo svelto verso le diverse attrazioni. Senza dimenticare uno sguardo all'Italia, con un messaggio di vicinanza per tutte le vittime colpite dal recente crollo del ponte a Genova. "Anche se lontana sono vicina a tutte le persone che hanno perso i loro cari", scrive infatti in una Storia riprendendo una delle foto diffuse sul crollo del ponte.

ESTATE 2018 COME TRAMPOLINO DI LANCIO

L'estate 2018 potrebbe essere solo un trampolino di lancio per Elisabetta Gregoraci per lanciarsi verso un'avventura inedita, dovuta alla sua presunta partecipazione del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione è stata lanciata dall'opionista ormai storico del reality e direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, subito riportata dai siti di gossip. La smentita della Gregoraci non è tardata ad arrivare e non ha nulla a che vedere con la possibilità che Flavio Briatore fosse contrario all'apparizione dell'ex moglie, una voce riportata sempre da Signorini. Secondo Dagospia invece Briatore avrebbe manifestato di recente un forte sentimento verso la Gregoraci, svelando di essere stato allontanato ancora una volta dall'ex consorte. L'imprenditore considererebbe ancora la conduttrice come moglie a tutti gli effetti, mentre pare che la diretta interessata abbia già trovato con chi consolarsi. Presunte indiscrezioni che potrebbero ricevere presto una smentita dalla Gregoraci e che sono già state lanciate nelle scorse settimane, in occasione di un presunto ritorno di fiamma a senso unico da parte di Briatore. Quest'ultimo in realtà è stato immortalato in un recente scatto sui social dall'ex partner Heidi Klum, da cui ha avuto la figlia 14enne Leni. E i sorrisi dei tre sono bastati anche per parlare di una possibile passione ritrovata fra l'imprenditore e la modella tedesca.

