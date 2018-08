Emis Killa/ Altro successo per il Re Mida del rap con "Rollercoaster" (Battiti Live 2018)

Emis Killa, il ragazzo è il Re Mida del rap in grado di raggiungere delle vette altissime grazie all'ultimo singolo Rollercoaster. I fan aspettano il nuovo disco. (Battiti Live 2018)

Emis Killa, Battiti Live 2018

Rollercoaster ha già regalato ad Emis Killa la possibilità di confermarsi fra i rapper più apprezzati degli ultimi tempi. Il singolo farà parte del disco che uscirà il prossimo autunno e che come ha annunciato l'artista sui social si intitolerà Supereroe. L'attesa continua ad essere alta, mentre in questi giorni i fan hanno dovuto fare i conti con un'amara realtà. Killa ha infatti annunciato via Instagram che non avrebbe raggiunto Vasto Marina per la tappa prevista lo scorso 13 agosto, dopo aver registrato un tutto esaurito per i live di Milano e Roma che lo vedranno raggiungere il palco nei prossimi mesi. Emis Killa sarà invece presente fra gli ospiti di Battiti Live 2018 che andrà in onda su Italia 1 questa sera, giovedì 16 agosto, grazie alla sua terza puntata. Il rapper interpreterà la sua Rollercoaster, nata da una session al fianco di Don Joe e che fin dalle prime battute è apparsa come una hit per questa torrida estate. Di certo il rapper si è divertito in questa nuova impresa, come ha sottolineato di recente al TgCom24, a due anni di distanza dal suo ultimo album e dritto verso una strada nuova che promette di seguire il successo già maturato con i singoli pubblicati finora. "Le radio lo stanno suonando, la gente risponde bene nelle piazze e nei festival", ha sottolineato sicuro di potersi mettere in un certo senso il cuore in pace sul destino del suo ritorno alla musica.

NON CI SONO SOLO APPLAUSI, MA...

Non ci sono solo applausi per Emis Killa, che in uno dei suoi ultimi live ha dovuto fermare la musica per riprendere un fan che ha lanciato verso il palco una sigaretta accesa. Il rapper ha riportato tutto sui social, lanciandosi in un post pieno di delusione. Non è la prima volta infatti che i suoi concerti vengono presi di mira da lanci di oggetti fino alla rissa, "tutte cose che fanno parte del corso naturale di una carriera agli inizi e in crescita". Tutto ciò tuttavia non giustifica ai suoi occhi un accanimento verso i suoi stessi ammiratori, che si trasformano in vittime mentre si stanno divertendo al di sotto del palco. "Io non riesco proprio a far finta di niente, mi si chiude la vena", scrive ancora Killa mettendo l'accenso sulla sua volontà di educare tutti coloro che scelgono situazioni simili per umiliari gli altri. "Magari io non scoprirò mai chi siete", conclude nel suo lungo post su Instagram, ricordando al tempo stesso che chi si rende autore di gesti simili è circondato da amici e conoscenti che di certo non si lasciano sfuggire l'atteggiamento da "conigli". Un brutto ostacolo per Killa, che agli inizi di agosto ha festeggiato invece il disco d'Oro ricevuto per la sua Rollercoaster, un successo che lo spinge senza dubbio a ringraziare tutti i fan che lo hanno sostenuto in questa nuova impresa.

