Enrico Ruggeri sta ancora male / Ultime notizie: annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto

Enrico Ruggeri sta ancora male. Dopo l'annuncio del cantante del 14 agosto, è stato annullato anche il concerto ad Atri del 17 agosto. Ecco come sta

16 agosto 2018 Anna Montesano

Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri sta ancora male. Il cantante, lo scorso 14 agosto, ha annunciato sui social i problemi di salute che l'hanno costretto a lasciare il concerto in cui era impegnato con grande difficoltà. "Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso non mi è più possibile proseguire. Motivi di salute mi impediscono di essere a Montalto Uffugo domani. Spero di recuperare al più presto. Vi abbraccio, dispiaciuto e preoccupato." aveva scritto Ruggeri, scatenando le preoccupazioni dei fan. Le ultime novità non sembrano però annunciare miglioramenti. Il cantante ha annullato anche il concerto ad Atri, previsto per domani. L'aggiornamento è stato fornito dal Comune della cittadina in provincia di Teramo. Come si legge su pescara post, l’esibizione del noto cantante era inizialmente in programma nella serata di domani, venerdì 17 agosto 2018, in piazza Duchi d’Acquaviva, con ingresso gratuito.

LE PAROLE DELL'ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI ATRI

In merito alla notizia è intervenuto anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione, il quale ha fornito i dettagli relativi ai motivi dell’annullamento: “C’era molta attesa in città per il concerto di Enrico Ruggeri, appena ci è arrivata la comunicazione da parte dello staff dell’artista abbiamo cercato di trovare una data alternativa, ma al momento non è possibile definirla, data l’incertezza sul tempo di recupero per l’artista, siamo quindi costretti ad annullare il concerto e ovviamente ci dispiace molto. Auguriamo all’artista una pronta guarigione”. In merito alle condizioni di salute di Enrico Ruggeri, tuttavia, non arrivano ulteriori aggiornamenti.

